Anticipi e posticipi di A, lunch-match per l’Atalanta a Parma

La Lega Calcio ha reso noti gli anticipi e i posticipi di Serie A dalla 10^ alla 14^ giornata di ritorno.

I match dell’Atalanta saranno spostati in due occasioni: la prima domenica 31 marzo, quando i nerazzurri scenderanno in campo a Parma per il lunch-match delle 12.30; e la seconda il 4 aprile, quando nel turno infrasettimanale gli uomini di Gasperini saranno chiamati in causa di giovedì sera alle 21, in casa contro il Bologna.

C’è poi una terza gara che la Dea potrebbe veder spostata, quella in programma nel weekend pasquale. In caso di qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Europa League, infatti, la Lega Calcio comunica che Napoli-Atalanta sarà posticipata a domenica 21 o lunedì 22 aprile 2019.

Resta però tutto da vedere, perché i nerazzurri nella settimana successiva (mercoledì 24 aprile) si dovranno giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina. Viene dunque difficile pensare che Gomez e compagni possano scendere in campo lunedì 21 aprile, appena due giorni prima della sfida decisiva per l’accesso alla finalissima di coppa.

Ecco il nuovo quadro delle partite:

10ª GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 29 marzo 2019 ore 20.30 Chievo – Cagliari

Sabato 30 marzo 2019 ore 15.00 Udinese – Genoa

Sabato 30 marzo 2019 ore 18.00 Juventus – Empoli

Sabato 30 marzo 2019 ore 20.30 Sampdoria – Milan

Domenica 31 marzo 2019 ore 12.30 Parma– Atalanta

Domenica 31 marzo 2019 ore 18.00 Bologna – Sassuolo

Domenica 31 marzo 2019 ore 20.30 Inter – Lazio

11ª GIORNATA DI RITORNO

Martedì 2 aprile 2019 ore 19.00 Milan – Udinese

Martedì 2 aprile 2019 ore 21.00 Cagliari – Juventus

Mercoledì 3 aprile 2019 ore 19.00 Empoli – Napoli

Giovedì 4 aprile 2019 ore 19.00 Sassuolo – Chievo

Giovedì 4 aprile 2019 ore 21.00 Atalanta – Bologna

12ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 6 aprile 2019 ore 15.00 Parma – Torino

Sabato 6 aprile 2019 ore 18.00 Juventus – Milan

Sabato 6 aprile 2019 ore 20.30 Sampdoria – Roma

Domenica 7 aprile 2019 ore 12.30 Fiorentina – Frosinone

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00 Lazio – Sassuolo

Domenica 7 aprile 2019 ore 20.30 Napoli – Genoa

Lunedì 8 aprile 2019 ore 20.30 Bologna – Chievo

13ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 13 aprile 2019 ore 15.00 Spal – Juventus

Sabato 13 aprile 2019 ore 18.00 Roma – Udinese

Sabato 13 aprile 2019 ore 20.30 Milan – Lazio

Domenica 14 aprile 2019 ore 12.30 Torino – Cagliari

Domenica 14 aprile 2019 ore 18.00 Chievo – Napoli

Domenica 14 aprile 2019 ore 20.30 Frosinone – Inter

Lunedì 15 aprile 2019 ore 20.30 Sampdoria – Genoa

14ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 20 aprile 2019 ore 12.30 Parma – Milan

Sabato 20 aprile 2019 ore 18.00 Juventus – Fiorentina

Sabato 20 aprile 2019 ore 20.30 Inter – Roma (*)

(*) In caso di qualificazione dell’Inter ai quarti di finale di Europa League, Inter–Roma sarà posticipata a domenica 21 o lunedì 22 aprile 2019 e le gare Juventus–Fiorentina e Genoa–Torino saranno programmate sabato 20 aprile 2019 rispettivamente alle ore 20.30 e alle ore 18.00. In caso di qualificazione del Napoli ai quarti di finale di Europa League Napoli–Atalanta sarà posticipata a domenica 21 o lunedì 22 aprile 2019.