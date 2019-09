Venerdì sciopero del personale sanitario: possibili disagi anche al Papa Giovanni

L’ASST Papa Giovanni XXIII – in vista dello sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2019 dallo Slai Cobas per il sindacato di classe e da altre associazioni sindacali in concomitanza con lo sciopero generale del personale dipendente del sistema sanitario nazionale, proclamato per la stessa giornata dai Cobas Sanità, Università e Ricerca – Settore Lavoro Pubblico – fa sapere che assicurerà agli utenti l’erogazione delle cure e dei servizi essenziali, ma segnala il rischio di possibili disagi e rallentamenti nelle prestazioni.