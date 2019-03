È iniziata alle 8 nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino, celebrata da don Gianluca Brescianini, la messa in ricordo di Davide Astori, lo sfortunato calciatore bergamasco scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 in una stanza d’albergo di Udine, dove la sua Fiorentina si trovava in ritiro per preparare la sfida contro i friulani.

In Val Brembana già dalle prime ore del mattino sono arrivati in tanti, tra cui una delegazione del Cagliari, capitanata dal presidente Giulini e da Bruno Conti, e la Fiorentina, rimasta a Bergamo dopo il match di domenica sera contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia.

di 10 Galleria fotografica Messa in ricordo di Davide Astori









Presenti anche la scuola calcio di San Pellegrino, il sindaco Vittorio Milesi e il primo cittadino di Dossena Fabio Bonzi.

Presenti anche i genitori di Davide, Anna e Renato Astori, che nei giorni scorsi avevano affidato a una lettera inviata a Sky Sport il loro ricordo: “Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché in fondo quello appena passato è stato un anno CON Davide, in un modo diverso e che non avremmo mai voluto scoprire, ma comunque insieme a nostro figlio. Ecco, insieme è la parola che vorremmo pronunciare più forte, ma non possiamo. La nostra voce oggi non è più quella che Davide ha sentito sin da bambino e forse adesso farebbe fatica a riconoscerla, perché il dolore l’ha cambiata per sempre. Per questo non riusciamo a leggere questa lettera e affidiamo a voi i nostri sentimenti, così come tanti amici hanno fatto in questi giorni in cui il ricordo si è fatto inevitabilmente più intenso”.

“Davide è stato un albero con radici in un terreno buono – ha detto durante l’omelia don Brescianini – con gli insegnamenti e l’esempio della famiglia, che è stato capace di far germogliare la sua vita e di dare frutti. Frutti che l’hanno fatto essere capitano, un capitano capace di lasciare molti frutti in vita, ma anche in morte. Una ferita aperta, la morte di Davide, che può diventare una feritoia. Le ferite possono essere motivo di freno nella nostra vita, ma possiamo trasformarle per far trapelare qualcosa di più, una luce. La tomba di Davide, disegnata dal fratello, ha la forma di una piastra, con un’apertura vicino alla fotografia: da questo squarcio, esce la luce e un fiore. Simbolo che indica come, dalle ferite, che sono e rimarranno aperte, dobbiamo far uscire uno squarcio di luce, un fiore che nasce. Davide è ancora vivo, dentro ciascuno di noi”.

Al termine della messa il corteo verso il cimitero, con i giocatori della Fiorentina in testa: i compagni di Astori, dopo essersi intrattenuti un po’ con i ragazzi della scuola calcio di San Pellegrino, si sono diretti verso la tomba di Davide per un saluto commosso.