San Pellegrino: pubblicato il bando per la gestione del minigolf

Dopo la riqualifica del bar e delle piste, si cerca un gestore per il minigolf in via Belvedere a San Pellegrino Terme. È stato pubblicato infatti il bando per la gestione della struttura, con una base d’asta del canone annuo dovuto al Comune di 5mila euro l’anno.

“Grazie al finanziamento regionale ottenuto con il bando AttrAct, abbiamo appaltato i lavori di riqualifica del bar e delle piste all’impresa Tipiesse di Villa d’Adda, per una spesa complessiva di 100mila euro – spiega Vittorio Milesi, sindaco di San Pellegrino. – Oltre alla pavimentazione in erba sintetica delle 18 buche, sono stati progettati dei percorsi per eliminare le barriere architettoniche e rendere le prime buche accessibili anche ai disabili. Dopo il completamento dei lavori entro il mese di aprile, confidiamo di poter trovare un gestore per rilanciare la struttura. Ringrazio, anche a nome dell’amministrazione, chi ha gestito il minigolf in questo ultimo periodo, che, anche se in condizioni non semplici, si è impegnato sempre nell’interesse della nostra cittadina”.

Il bando prevede una durata della gestione di 6 anni (con possibilità di prolungare il periodo per ulteriori 6 anni), a partire dal giugno prossimo. Il termine per la consegna delle offerte è lunedì 8 aprile.