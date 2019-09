Robot collaborativi e controllo qualità

Dall’unione di robotica collaborativa e la scansione 3D con e senza contatto per le misurazioni e il controllo qualità si genera una grande opportunità per le aziende manifatturiere.

Di questo argomento, delle tecnologie applicate e delle possibili soluzioni di automazione se ne parlerà venerdì 8 marzo durante il workshop gratuito “La robotica collaborativa e il controllo qualità nel processo produttivo” che si terrà al Competence Center di Alumotion – distributore lombardo di Universal Robots – a Cernusco sul Naviglio.

Nell’arco della giornata si affronteranno complessità e opportunità connesse all’automazione di questa fase strategica del processo produttivo con i contributi proprio di Alumotion, di Universal Robots e di QFP, azienda italiana fra i leader di mercato nel settore, che presenterà – attraverso una demo dedicata – la propria soluzione, QBOX Minicobot, che integra un robot collaborativo UR10 e uno scanner ottico a led ZEISS.

Il cobot esegue le scansioni del pezzo in misurazione restituendo una nuvola di punti densa che, rielaborata tramite software e comparata con il progetto originale, è in grado di riscontrare con immediatezza scostamenti e imperfezioni.

“Questo tipo di soluzione fornisce alle aziende un duplice vantaggio – commenta Alessio Cocchi, country manager Italia di Universal Robots – da una parte in fatte automatizza un processo ripetitivo e dispendioso in termini di tempo, dall’altro garantisce performance di controllo qualità migliori. Inoltre la soluzione è molto compatta e può trovare facilmente posto in ogni layout produttivo, anche in condizioni di saturazione di spazio”.