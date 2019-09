Dopo essersi introdotto all’interno dell’Itis Paleocapa di via Gavazzeni a Bergamo, un malvivente si è subito diretto verso i distributori automatici: purtroppo per lui, però, gli stessi erano già stati svuotati del denaro nei giorni scorsi, in concomitanza con l’inizio delle vacanze di carnevale.

Colpo a vuoto, nella serata di domenica 3 marzo, per il malvivente che attorno alle 20 ha fatto scattare l’allarme dell’istituto scolastico, collegato al servizio di vigilanza di Sorveglianza Italiana: sul posto in pochi minuti sono arrivate due pattuglie, insieme a un’auto della Polizia.

Della persona che si era intrufolata a scuola non c’era già più traccia ma le guardie particolari giurate e gli agenti di Polizia hanno potuto verificare quale fosse il suo obiettivo: due distributori di snack e bevande sono stati forzati a caccia delle monetine, mentre un terzo ha retto al tentativo di scasso.

Intrusione anche nel laboratorio di informatica, la cui porta è stata trovata aperta e con segni di effrazione, ma pare che anche qui il malvivente non sia riuscito a portar via nulla.