Dal Centro Meteorologico Lombardo le previsioni per lunedì 4 marzo, in particolare un approfondimento per il pomeriggio.

Dopo quattro settimane senza precipitazioni significative in Lombardie attendiamo il transito di una veloce perturbazione. Si tratta di un passaggio molto breve ma localmente incisivo, che – in particolare per le pianure – distribuirà piogge non particolarmente consistenti, sebbene a prevalente carattere di rovescio. Le aree più interessate sono in primo luogo la fascia alpina-prealpina e le medio-alte pianure adiacenti, con fenomeni assai più fugaci (o assenti) nei settori meridionali, fatta eccezione per i rilievi appenninici d’Oltrepò.

Dopo una prima parte della giornata molto nuvolosa, con precipitazioni generalmente assenti o al più qualche pioggia o pioviggine dalla tarda mattinata nelle province nord-occidentali (Va-Co-Lc), la fase attiva del fronte è attesa transitare in Lombardia a metà pomeriggio, indicativamente dalle ore 15 alle 17-18.

Attendiamo la formazione di linee di rovesci in rapida traslazione da ovest verso est, con maggiore intensità dei fenomeni su Varesotto, Comasco, alto Milanese e Brianza, Lecchese, Valchiavenna e medio-bassa Valtellina, quindi fascia pedemontana e relative valli bergamasco-bresciane, forse con sconfinamento verso il Lodigiano, alto Cremonese, alto Mantovano. Altrove piogge meno probabili o marginali.

Non è da escludersi qualche colpo di tuono (i primi di stagione) nei settori di nord-ovest e in alto Oltrepò.

Benché la stagionalità NON deponga per fenomeni intensi, la configurazione dei venti in quota suggerisce attenzione per la possibilità di locali colpi di vento, al transito delle linee di instabilità, ANCHE nelle zone dove non si attendono piogge quantitativamente significative.

Per questa ragione, qualora aveste in programma attività all’aperto tra le ore 15 e le 18, suggeriamo di tenere monitorata l’evoluzione meteo in tempo reale tramite il radar precipitazioni.

Già dal tardo pomeriggio-sera rapido esaurimento dei fenomeni a partire dai settori occidentali.

Per quanto riguarda la quota neve sui rilievi alpini: inizialmente sui 1600 metri, localmente in calo fino a 1200 metri (specie in area retica) al transito degli ultimi rovesci tardo-pomeridiani. Parliamo ad ogni modo di quantitativi modesti (5-10cm al più oltre i 2000m).

Martedì 5 asciutto con nuvolosità alta al mattino, quindi più soleggiato dal pomeriggio, con estremi termici nuovamente superiori alla norma del periodo (massime pomeridiane al piano non lontane dai 20°C).

Da mercoledì sera/giovedì attendiamo un secondo impulso perturbato sul Nord Italia, con effetti tuttavia da valutare.