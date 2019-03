Tante conferme, immancabili novità ma, soprattutto, un rilancio importante: per la sua terza edizione la Pilo Academy alza ancora l’asticella e sceglie di raddoppiare.

Dopo il grande successo dell’esordio al Polaresco e il bis dello scorso anno a Castione della Presolana, nel 2019 il primo camp di streetball in Italia allunga la propria permanenza tra le montagne della Val Seriana: due settimane di “full immersion” nel basket di strada (futura disciplina olimpica a Tokyo 2020), lasciando un’ampia scelta ai ragazzi.

di 15 Galleria fotografica Pilo academy a Castione









Il target è sempre lo stesso, i giovani dai 9 ai 16 anni, che avranno la possibilità di passare 24 ore su 24 con allenatori di primo livello (quest’anno nello staff è stata inserita anche un’allenatrice!), grandi ospiti e un programma che varierà tra allenamenti individuali al mattino, collettivi al pomeriggio e tante attività extra.

Come detto, l’offerta quest’anno è più che mai varia: prima settimana dal 10 al 15 giugno, seconda dal 17 al 22 o, per i più audaci, la scelta di due consecutive. Un modo per permettere a tutti di organizzarsi al meglio e gestire impegni scolastici o vacanze.

Il tutto tra l’hotel Aurora e le strutture di primo livello del nuovissimo centro sportivo “Bons En Chablais”, dotato di un campo indoor, uno outdoor, una palestra, due skatepark, un campo di calcio a cinque, un campo da beach volley e quattro campi da tennis.

Confermatissimo anche il super kit rigorosamente brandizzato adidas, che per il secondo anno consecutivo ha prolungato la partnership tecnica con le attività della Pilo Agency: ogni ragazzo sarà dotato di scarpe da gioco, pantaloncino, 2 tshirt da passeggio, felpa, cappellino, divisa da gioco, zaino e calzini.

Ma gli organizzatori hanno pensato anche ai genitori, con uno speciale pass che consentirà di passare una giornata di relax e divertimento con i figli al termine della settimana di camp, comprensivo di notte e colazione in albergo e domenica libera con i figli.

Il costo dell’iscrizione va dai 490 euro per una settimana di camp agli 800 euro per chi decidesse di godersi entrambe: fino al 28 marzo, però, in via promozionale sarà possibile iscriversi sul sito (a questo indirizzo) al prezzo promozionale di 450 euro per la settimana singola.

Compresi nel prezzo: attività tecnica e divertimento sul campo, il trasporto in autobus da Bergamo a Castione della Presolana, pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa, escursione, interventi speciali di training da parte di esperti, attività extra, kit abbigliamento, break di metà giornata, assicurazione infortuni e Rc, festa finale con passeggiata alla baita Termen e consegna diplomi al “Pilo”.

Un assaggio di quello che offre la Pilo Academy? Questo il video della scorsa edizione: