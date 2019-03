Si terrà a Bergamo il 22 e 23 maggio 2019 la terza edizione di IVS – Industrial Valve Summit, il più importante evento mondiale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promosso da Confindustria Bergamo ed Ente Fiera Promoberg.

Sarà un’edizione da ricordare e che si annuncia come un successo senza precedenti. L’evento ha fatto registrare il “tutto esaurito” degli spazi espositivi e da pochi giorni sono aperte le iscrizioni tramite il portale. Prendendo a prestito un termine che di solito si usa nel mondo dello spettacolo, si può dire che la terza edizione di IVS sia già sold-out: 250 aziende, 2 padiglioni, 13.000 mq di esposizione.

Non un solo stand è ancora disponibile alla Fiera di Bergamo. Sono attesi oltre 10.000 visitatori per l’edizione di quest’anno, quasi il triplo delle 3500 presenze registrate nella prima edizione del 2015 e circa il 30% in più delle 8000 presenze fatte segnare dall’edizione del 2017.

Industrial Valve Summit si propone ancora una volta come campione di valorizzazione del Made in Italy, mettendo a sistema valori associativi frutto del territorio e di competenze tecniche uniche al mondo. La manifestazione internazionale torna in scena come asset di promozione del territorio, sostenendo l’eccellenza della produzione industriale nazionale con un evento che, grazie al forte indotto previsto, raccoglie attorno a sé numeri sempre più importanti.

Il comparto di valvole Oil&Gas ha un peso, in termini di valore, per il mercato italiano, superiore al peso che ha nell’ambito di altre grandi economie europee come quella tedesca, inglese e francese. La leadership è stata confermata dalla ricerca commissionata a Prometeia – società leader negli studi per gli investitori istituzionali – sulle valvole Oil&Gas: i dati hanno evidenziato che il valore del mercato di riferimento si attesta attorno ai 3.3 Miliardi di Euro. Gli addetti sono circa 11.000 unità e lavorano in oltre 300 imprese. L’Italia si conferma leader con il 31% del totale sulla produzione europea, seguita da Germania (26%), Regno Unito (13%) e Francia (11%).

Bergamo, tra l’altro, è la capitale naturale del distretto dei produttori italiani di valvole industriali e soluzioni di controllo del flusso per Oil&Gas, visto che nel territorio bergamasco nel raggio di 100 Km risiede oltre il 90% della produzione italiana. Le aziende del comparto sono in prima fila nel panorama manifatturiero meccanico nazionale grazie all’alto valore aggiunto tecnologico e ai numerosi investimenti fatti in ricerca e sviluppo.

La vocazione “orobica” della filiera candida la fiera ad essere anche un boost per il turismo locale che sta già vivendo un momento particolarmente brillante. Con 2.294.624 presenze e 1.201.437 arrivi, il 2017 si è chiuso con un brillante risultato un termini di flussi turistici per la Bergamasca.