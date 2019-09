Europei Indoor, medaglia di bronzo mozzafiato per Marta Milani

È passato poco meno di un mese da quel 17 febbraio quando ad Ancona Marta Milani veniva insignita della medaglia di bronzo conquistata a Barcellona nel 2010, quel sigillo che ha permesso alla portacolori dell’Esercito di consacrare un’importante carriera dopo nove lunghi anni di attesa.

È passato poco meno di un mese, eppure in questo breve lasso di tempo molte cose sono cambiate per l’atleta bergamasca: è arrivato prima il titolo italiano indoor nella staffetta, poco dopo il ritorno in Nazionale in vista degli Europei e infine, nella magica serata di domenica 3 marzo, il bronzo continentale nella 4 x 400 metri.

Sulla pista di Glasgow la 31enne di Redona ha spinto il quartetto azzurro sino alla terza posizione alle spalle della Polonia e della Gran Bretagna dopo aver fatto segnare il tempo di 3’31”90.

Dopo un buon avvio di una stanca Raphaela Lukudo (reduce dal quinto posto nella gara individuale), l’impulso decisivo è arrivato nella seconda e nella terza frazione quando Ayomide Folorunso e Chiara Bazzoni hanno insediato l’Italia al terzo posto, a ridosso delle inglesi.

Schierata in ultima frazione, Marta Milani ha resisto al ritorno della transalpina Agnes Raharolahy e ha così riportato a diciannove anni di distanza il tricolore su un podio continentale.

“È un bronzo che significa moltissimo per me visto che era un po’ che mancavo in Nazionale – dichiara al traguardo l’atleta bergamasca -. È stata una gara molto emozionante in cui ho stretto i denti fino all’ultimo perché credevo in questa medaglia. Alla partenza ho visto le ragazze che lottavano per il podio e per questo motivo, cosa che non mi è mai successa, ho sentito tremare le gambe”.