EiPass Day: la didattica digitale per il futuro degli studenti

All’ I.S.I.S. Einaudi di Dalmine il 6 Marzo 2019, per la prima volta nella provincia di Bergamo, si terrà l’evento EiPass Day dal titolo: “Digitale e didattica: un binomio vincente per il futuro dei ragazzi” (Workshop formativo gratuito per Docenti).

L’evento è di un particolare importanza perché oltre ad essere la prima volta ad essere organizzato nella provincia permette di rafforzare i legami scuola-territorio (infatti la sessione mattutina dedicata ai ragazzi si terrà nella sala civica del comune di Dalmine).

L’evento pomeridiano è desinato a tutti i docenti interessati (non solo di Dalmine).

A questo indirizzo tutte le informazioni: https://it.eipass.com/digitale-e-didattica-dalmine/. L’evento è stato reso possibile grazie alla dirigente prof.ssa Maria Nadia Cartasegna e il professor Ivano De Luca, supervisore e formatore EiPass.

QUI LA LOCANDINA