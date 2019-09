Divulgazione Shiatsu promossa dalla Scuola LAFONTE

Continua il ciclo di serate divulgative che la Scuola LAFONTE organizzerà nei prossimi mesi sull’antica arte orientale dello Shiatsu nelle biblioteche ed associazioni sparse sul territorio bergamasco.

L’idea è nata per fornire alle persone interessate uno strumento valido ed efficace per migliorare il proprio benessere psico-fisico, ma anche per intraprendere un percorso di crescita personale.





Giovedì 14 marzo e giovedì 21 marzo dalle 20 alle 22.30 si terranno altre due interessanti serate divulgative gratuite sull’affascinante arte dello Shiatsu.

Gli incontri si terranno alla Sala “Biblioteca” del Consorzio La Cascina, in via Ronco Basso n. 13,a Villa D’Almè.

Si tratta di 2 semplici lezioni della durata di 2,5 ore circa ciascuna, ideate per dare la possibilità ai partecipanti di sperimentare l’arte meravigliosa dello Shiatsu.

Verrà insegnato un piccolo Kata (sequenza di trattamento codificata) che permette di portare benessere a tutto il corpo partendo dallo studio dei concetti fondamentali di Cuore, postura e pressione.

Verranno spiegate le basi dello Shiatsu in un ciclo completo che permetterà di divertirsi e di sperimentare su se stessi l’efficacia di questa tecnica.

I due incontri prevedono una parte teorica, di spiegazione delle modalità di esecuzione del trattamento, ed una parte pratica, in cui i partecipanti, a coppie, si “scambiano” il trattamento appreso durante la lezione.

I trattamenti saranno eseguiti a terra su materassini (tatami) forniti dalla scuola.

Alla fine dei due incontri, ciascun partecipante sarà in grado di eseguire un piccolo trattamento Shiatsu rigenerante e rilassante.

Date e orari degli incontri

– Giovedì 14 marzo dalle 20 alle 22.30

– Giovedì 21 marzo dalle 20 alle 22.30

Indicazione abbigliamento/attrezzatura

I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento comodo (tuta), possibilmente in materiale non sintetico e portare una coperta o altro materiale da stendere sopra i materassini.





Lo Shiatsu è uno strumento discreto e silenzioso capace di far percepire gli impulsi dell’anima.

Lo Shiatsu è una via per mettersi in contatto in modo antico…

La parola è guidata dal pensiero razionale, non sempre è sincera, spesso mente …

Il corpo è sincero, se piange piange, se ride ride, se qualcosa lo disturba lo mostra, se ha cicatrici antiche lo rivela a chi conosce l’arte di ascoltare con le mani.

Il contatto è scambio, è donare e ricevere, è relazione con ciò che abbiamo intorno.

Lo Shiatsu è un’occasione per conoscere e conoscersi, per scoprire un pezzo di mondo a molti nascosto ma a tutti accessibile.





Contatti

LAFONTE

Scuola di Shiatsu e Discipline Bio Naturali

Maurizio Curtaz

cell.327.2374228 – info@lafonteshiatsu.it

www.lafonteshiatsu.it