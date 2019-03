Discipline orientali, un’altra interessante iniziativa da Mu-Nami

È in programma domenica 10 marzo presso la palestra della scuola elementare di via Borghetto a Torre Boldone la mattinata speciale studiata da Mu-Nami, la dinamica società di arti marziali affiliata all’UISP Bergamo pensata per tutti gli sportivi (e non).

“Dal Karate-Do tradizionale all’autodifesa”, questo il titolo della speciale iniziativa, vuole mettere in connessione un approccio antico come quello del karatè con un problema sempre più attuale. “Andremo alla scoperta delle possibili applicazioni della disciplina orientale nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lecchi di Mu-Nami -. Analizzeremo gli aspetti psicologici, tecnici e strategici del Karate-do, scoprendone tanti aspetti conosciuti sia agli addetti ai lavori che ai meno esperti”. La lezione si svolgerà dalle 9 alle 12, ed è aperta a tutti: per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 347/6735660, scrivere a info@munami.it oppure visitare la pagina Facebook dell’associazione.