Coppa del Mondo, quinto podio stagionale per Andrea Cassarà

Passano le gare, ma Andrea Cassarà non smette di far sognare i tifosi italiani e a Il Cairo conquista il quinto podio stagionale in Coppa del Mondo.

Il direttore sportivo della Tenax Bergamasca Scherma ha concluso al terzo posto la prova squadre di fioretto disputatasi nella giornata di domenica 3 marzo.

Dopo aver superato per 45-23 il Canada nel tabellone dei 16 e per 45-36 la Polonia ai quarti di finale, in semifinale il quartetto composto da Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi e dal 35enne bresciano si è arreso per 45-41 alla Francia.

Nella finale per il bronzo il Dream Team guidato da Andrea Cipressa è tornato a brillare e, grazie ad un agevole 45-35 sulla Corea del Sud, ha ottenuto il quarto podio in quattro uscite che rafforza la posizione degli azzurri sempre più favoriti per l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.