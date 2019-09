Brembo, ricavi in crescita del 7,2%

Rispetto al 2017 il fatturato è in crescita del 7,2%, pari 2.640,0 milioni di euro (+9,6% a parità di cambi). Ebitda pari a 500,9 milioni (19,0% dei ricavi); Ebit a 345,1 milioni (13,1% dei ricavi). Utile netto 238,3 milioni. E ancora 285,6 milioni di investimenti netti e indebitamento finanziario netto in significativa diminuzione, a 136,9 milioni. Proposta la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,22 euro per azione.

“I risultati della gestione 2018 di Brembo approvati oggi dimostrano, nonostante le forti incertezze che hanno iniziato a pesare sul settore automotive a livello globale già negli ultimi mesi dell’anno, la capacità del Gruppo di perseguire i propri obiettivi di crescita grazie ad articolati piani di investimento in tecnologia, processi e prodotti, ma soprattutto in persone – commenta il presidente Alberto Bombassei -. La volontà di rispondere alle nuove sfide e ai cambiamenti continui del nostro business con nuove idee, e di saperle poi trasformare in tempi sempre più ristretti in applicazioni di assoluta eccellenza, è da sempre alla base del modo di fare impresa di Brembo e di tutte le persone che lavorano con noi nel mondo. I nuovi poli produttivi, incluso quello di Nanchino, già in produzione e che inaugureremo tra meno di un mese, stanno raggiungendo la piena produttività nei tempi previsti e ci permettono, grazie ad un’impronta produttiva articolata per geografie, di soddisfare al tempo stesso le esigenze dei nostri clienti là dove questi operano e di mantenere buoni livelli di adattabilità competitiva a fronte delle frequenti mutazioni degli scenari economici e legislativi mondiali. E’ su queste solide basi che abbiamo iniziato ad affrontare con spirito vigile e determinato l’anno in corso, consapevoli che i segnali indiscutibilmente negativi dell’economia e della politica internazionale debbano servirci come ulteriore stimolo allo sviluppo”.