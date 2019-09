In arresto cardiaco al bar: 18enne salvato dagli altri clienti grazie a un defibrillatore

È improvvisamente caduto a terra mentre faceva colazione, colto da un malore. A salvare un 18enne andato in arresto cardiaco in un bar di Gavirate, a Varese, sono stati gli altri clienti del bar di viale Garibaldi nel quale si trovava al momento della crisi.

I presenti, dopo lo spavento iniziale, hanno rianimato il ragazzo anche con l’aiuto di un defibrillatore pubblico che di fatto gli ha salvato la vita.

Il cuore del 18enne ha ripreso a battere già prima dell’arrivo dei soccorsi: quando i sanitari sono arrivati sul posto, infatti, il ragazzo non era più in arresto cardiaco ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.