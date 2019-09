All’ArtiLab open day del Movimento Giovani Imprenditori

Lunedì 11 marzo alle 20 il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo organizza un open day nella sede di ARTILaB, l’Open Space di via Borgo Palazzo 93 a Bergamo creato da Confartigianato con lo scopo di promuovere la diffusione di mestieri artigiani.

Si tratta di una serata aperta ai giovani artigiani under 40 soci dell’Organizzazione, ma anche ai collaboratori familiari delle imprese associate e agli aspiranti artigiani, durante la quale interverrà Diego Armellini, presidente in carica del Gruppo e in qualità di “testimonial”, i presidenti che dal 1987 si sono susseguiti, tra cui il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini. Ognuno racconterà l’esperienza vissuta alla guida del Movimento, le problematiche incontrate nel proprio periodo storico e le azioni intraprese per affrontarle.

Le loro testimonianze avranno anche l’obiettivo di presentare il Movimento ai giovani artigiani che vogliono conoscerci.

Per maggiori informazioni: segreteria Movimento Giovani Imprenditori (tel. 035.274.340; giovani.imprenditori@artigianibg.com).