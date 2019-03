Al via “Il nome della rosa”, fiction tratta dal capolavoro di Eco: la tv del 4 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 4 marzo su RaiUno alle 21.25 ci sarà la prima delle quattro puntate della fiction “Il nome della rosa”, con John Turturro, Rupert Everett e Fabrizio Bentivoglio.

In Italia nel 1327, il Papa e l’imperatore sono in guerra poichè c’è in gioco la separazione tra religione e politica. Adso, un giovane soldato figlio di un barone tedesco, desidera prendere i voti. Dopo aver incontrato Guglielmo da Baskerville, un frate francescano, il giovane decide di seguirlo. Guglielmo è diretto a una abbazia benedettina sulle Alpi. Quando arrivano a destinazione scoprono che Adelmo, un monaco miniaturista, è appena stato assassinato.

RaiDue alle 21.20 proporrà la prima delle sette puntate di “Made in Sud”, show comico che in questa nuova stagione presenta tante novità, a partire dalla conduzione, affidata a Stefano De Martino, ballerino napoletano, al suo debutto accanto alla veterana Fatima Trotta.

La trasmissione, che andrà in onda in diretta con la regia di Sergio Colabona, ha anche una nuova sigla ed è stato rinnovato l’impianto scenico.

Il programma, inoltre, vedrà la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo.

Sul palco comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti non solo dalle aree del Sud Italia. Fra gli altri, Mino Abbacuccio, gli Arteteca, Mariano Bruno, Paolo Caiazzo, i Ditelo Voi, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni e Max Cavallari.

Made in Sud sarà arricchito da un corpo di ballo di otto elementi diretto dal coreografo Fabrizio Mainini, mentre i contrappunti musicali dalla console, che daranno ritmo all’intera serata e ai comici, saranno, come da tradizione, a cura di Frank Carpentieri.

Su Canale5 alle 21.20 sarà la volta dell’ottava puntata de “L’isola dei famosi 14”, il reality condotto da Alessia Marcuzzi. Come sempre l’inviato in Honduras è Alvin, mentre in studio ci sono le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno, poi, i commenti della Gialappa’s band.

Rispetto alla tradizionale collocazione in palinsesto del mercoledì, l’appuntamento in prima serata questa volta viene proposto il lunedì.

Stasera si saprà chi tra Luca Vismara, Jeremias e Marina dovrà abbandonare il gioco. Come consuetudine l’eliminato potrà decidere di rimanere sull’Isola che non c’è e sfidare Stefano e Kaspar. Viktorija e Virginia Mihajlovic racconteranno ad Alessia Marcuzzi come hanno vissuto l’esperienza in Honduras. Mai come questa volta le decisioni del leader della settimana potrebbero rivelarsi fondamentali per le nomination e gli equilibri tra i naufraghi.

Intanto prosegue la vita sull’isola. I concorrenti litigano spesso e pare che si siano create poche alleanze, non sembrano fare molto gioco di squadra ed alcuni vivono questa esperienza come un’avventura in solitaria. È il caso di Riccardo Fogli che si dà molto da fare per il gruppo, ma si tiene molto distante dalle dinamiche presenti tra i compagni di gioco.

Soleil Sorgè è diventata il leader della settimana ed è probabilmente solo questo che l’ha salvata dal finire in nomination assieme a Jeremias Rodriguez, “punito” per il suo atteggiamento poco diplomatico. Anche tra Jo Squillo e Marina La Rosa è salita la tensione. “Il momento del nostro essere boscaiole era bello, probabilmente ora è cambiato” ha detto la cantante.

Marina La Rosa è stata accusata da più di un concorrente di usare delle strategie per arrivare in finale. Piano piano è cresciuta la lista dei naufraghi che sostengono che l’ex gieffina piloti a suo vantaggio le nomination. Non a caso è finita al televoto e rischia l’eliminazione. Stefano Bettarini, sull’Isola che non c’è assieme a Kaspar Capperoni, ritiene che il gruppo di Marina La Rosa abbia provocato il crollo psicologico delle sorelle Mihajlovic.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Sarh Drew. Andranno in onda due episodi intitolati “Trattieni le lacrime” e “Beautiful dreamer”. Nel primo, Amelia e Koracick si apprestano ad affrontare una delicata operazione su un giovane paziente. Intanto, Meredith si dedica a un suo vecchio progetto. Nel secondo, una paziente di Alex, cui rimane poco da vivere, vuole lasciare l’ospedale per godersi i suoi ultimi giorni a casa.

Su Canale Nove alle 21.15 c’è il reality “Pizza Hero – La sfida dei forni”. Gabriele Bonci, il Pizza Hero, intraprende un viaggio tra i forni italiani. Tra infornate di schiacciata e pinsa, oggi la sfida sarà a Roma. Quale forno vincerà il restyling completo del negozio?

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 che alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Autumn in New York”, con Richard Gere; su Italia1 alle 21.25 “Fast & furious. Solo parti originali”, con Vin Diesel; su Tv8 alle 21.30 “Casino royal”, con Daniel Craig; e su Rai4 alle 21.15 “Benvenuti a Zombieland”, con Jesse Eisenberg.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mr. Ove”, con Rolf Lassgard e Massimo Lopez; e su Iris alle 21 “Eyes Wide shut”, con Tom Cruise.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Tolkien il professore, l’anello e il tesoro”, che racconta non solo l’opera, quanto l’uomo e l’intellettuale delle scrittore, la sua formazione e la sua unicità nel panorama letterario mondiale. Alla fine degli anni ’90 il giovane regista neozelandese Peter Jackson gira una trilogia cinematografica tratta dalla celebre saga “Il Signore degli Anelli”, dello scrittore inglese JRR Tolkien. Quando uscirono nelle sale, tra il 2001 e 2003, i tre film registrarono un successo senza precedenti, collezionando, tra l’altro, anche molti premi Oscar. Nel documentario attraverso lettere, scritti e interviste si scopre così che il professor Tolkien oltre che un fine letterato e un filologo, era anche uno specialista che, basandosi sulle sue profonde conoscenze linguistiche, aveva persino inventato una lingua artificiale, il quenya, con cui era in grado di comporre versi e poemi.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Padre o poliziotto?” e “Il circo Borelli”. Nel primo, Joséphine si prende cura di Nicolas Vannier, un capitano della polizia che si trova in una situazione estremamente critica: suo figlio, ancora adolescente, è sospettato di aver aggredito un agente. Nel secondo, Joséphine sostiene poi Jules, giovane direttore del circo Borelli, traumatizzato dalla morte del padre, trapezista come lui.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.15 la replica di “Speciale Uomini e donne – La scelta”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Dragon ball super”.