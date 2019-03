Addio a Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills muore a 52 anni

Se ne va a 52 anni Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210, è morto: l’attore non ce l’ha fatta a riprendersi dall’ictus che lo aveva colpito alcuni giorni fa nella sua casa in California.

Ricoverato a Burbank, accanto a lui c’erano la fidanzata, l’ex moglie, i figli e i parenti.

Nonostante da pochi giorni sia stato annunciato un reboot di 90210, Perry non aveva firmato per far parte del cast.