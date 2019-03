Trofeo Città di Milano, successo di Francesca Fangio nei 200 metri rana

Apertura di stagione all’insegna della velocità per Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) che al Trofeo Città di Milano fa segnare il miglior tempo nei 200 metri rana.

Nel meeting che ha dato il via alla stagione italiana in vasca lunga la 23enne livornese trapianta a Treviglio ha fermato il cronometro in 2’25”67, un tempo eccezionale che le ha permesso di distanziare la compagna di squadra Anna Pirovano e la portacolori della Piave Nuoto Letizia Memo.

Grazie all’ottima prestazione la nuotatrice allenata da Renzo Bonora, terza anche nei 100 metri rana vinti da Arianna Castiglioni, ha demolito il record della competizione oltre che a migliorare di quasi un secondo il proprio personale e a far segnare il quarto miglior crono stagionale a livello mondiale (terzo italiano “all time”)

Rana fortunata anche per la 20enne di Grassobbio Sara Morotti che nuota i 50 metri in 32”31 e chiude la prova più veloce in terza posizione dietro Arianna Castiglioni e Ilaria Scarcella.

In campo bergamasco da segnalare anche il settimo posto di Sara Ongaro nei 200 metri misti e il nono posto di Davide Nardini nei 100 metri stile libero, mentre chiudono poco fuori dalla top ten Marco Belotti e Giada Bolognese.