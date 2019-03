“Sette imprese lombarde su dieci aumentano il fatturato”

Il 71,8% di pmi e grandi imprese lombarde ha aumentato il fatturato rispetto all’anno precedente. È quanto si rileva dall’inchiesta condotta dal nuovo semestrale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A. a rendicontazione dei circa 33mila bilanci dell’anno fiscale 2017 (gli ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali con sede legale in Lombardia e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 19,8 miliardi di euro. Rispetto al campione analizzato, le imprese hanno registrato segni positivi nell’81,1% dei casi per il Roi e nell’86,5% per il Roe, mentre l’86,8% ha prodotto utili.

I risultati dell’inchiesta saranno presentati nel dettaglio in chiave provinciale e regionale martedì pomeriggio a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia in occasione del lancio del nuovo periodico e della terza edizione del Premio Industria Felix – La Lombardia che compete, organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, Regione Lombardia, Università LUISS Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Confindustria Lombardia e con la partnership di Banca Mediolanum, Lidl Italia e Grant Thornton Consultants.

All’evento parteciperanno 85 imprese, a cui saranno assegnati riconoscimenti per migliori performance gestionali e primati di bilancio. Dopo l’introduzione di Montemurro e del direttore Marketing di Cerved Valerio Momoni, porteranno i saluti il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, poi interverranno il presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris, l’Ad Finanza di Lidl Italia Luca Boselli, il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto H. Tentori, il direttore de Il Sole 24Ore Fabio Tamburini, il docente di Economia industriale dell’Università LUISS Cesare Pozzi, il portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix Filippo Liverini e concluderanno i lavori i presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e di Confindustria Vincenzo Boccia. Il convegno sarà moderato dal giornalista, scrittore e capo struttura di Rai 1 Angelo Mellone.

“Il Premio Industria Felix rappresenta non solo un riconoscimento delle performance aziendali, ma anche un modo per esaltare i valori dei quali le imprese sono portatrici e che costituiscono quella grande cultura d’impresa che è patrimonio della Lombardia, dei suoi imprenditori e dei loro collaboratori”, la parole del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, che aggiunge: “La cultura d’impresa genera benefici per tutti e la diffusione dei suoi valori è presupposto per una società con più innovazione, più competenza, rigore, etica degli affari e più meritocrazia. Siamo in una fase molto delicata per il nostro Paese nella quale serve uno sforzo da parte di tutti gli attori in campo, istituzioni, imprese, associazioni e società civile per raggiungere quegli obiettivi di crescita e sviluppo che consentirebbero all’Italia di ritrovare quella fiducia di cui necessita, sia internamente che esternamente, per affrontare le sfide europee e globali di competitività”. Secondo il presidente di Confindustria Lombardia “bisogna però ricostruire un substrato culturale che riconosca l’impresa come attore protagonista della creazione di benessere, ricchezza, occupazione e futuro e chi ha responsabilità di governo – conclude Bonometti – deve esserne pienamente consapevole, in particolare in un momento così delicato nel quale crescita e fiducia sono a rischio”.

Tra le 85 imprese lombarde a cui saranno assegnati i riconoscimenti, alcune sono della provincia di Bergamo: Covestro srl, Freni Brembo spa, Kask spa, Sandrini Metalli spa.