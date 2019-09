Ruba una bottiglia di liquore, aggredisce il personale e scappa: arrestato

È stato arrestato in flagranza di reato per rapina il 28enne marocchino, residente a Caravaggio, con alle spalle già altri precedenti di polizia, catturato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio dopo una “battuta di ricerca” terminata a Boltiere.

Sabato 2 marzo, in particolare, l’uomo, in compagnia di altre persone, ha sottratto una bottiglia di liquore (del valore di pochi euro) da un esercizio commerciale di Osio Sotto, nascondendola in particolare nei pantaloni. Raggiunte le casse, il 28enne è stato però “affrontato” dalla cassiera e dal direttore del negozio; quest’ultimo è stato ad un certo punto spintonato ed aggredito dal marocchino. Dopo la colluttazione, l’uomo si è dato alla fuga a bordo di un’auto.

Avvisati i Carabinieri tramite il numero di pronto intervento “112”, poco dopo, a Boltiere, lo straniero è stato bloccato da una pattuglia della Stazione CC di Osio Sotto, che lo ha così arrestato con l’accusa di rapina.

In attesa della relativa udienza di convalida, su disposizione del pm di turno, il 28enne è stato trattenuto temporaneamente nelle camere di sicurezza della Compagnia CC di Treviglio.

Non era la prima volta che l’uomo asportava o cercava di asportare beni dal negozio.