Raffica di incidenti in montagna, elicotteri e ambulanze sulle piste da sci

Mattinata intensa per i soccorritori in alta quota. Sulle piste da sci della Bergamasca, dove la neve continua ad attirare sciatori e turisti, si contano almeno sette interventi nel giro di poche ore.

Domenica 3 marzo l’elisoccorso ha fatto tappa due volte a Foppolo e Schilpario. Alle 11.50, decollato da Sondrio è arrivato in alta Valle Brembana per soccorrere un bimbo di 8 anni, caduto lungo la pista Pitarocca. Poco prima, intorno alle 11, a richiedere aiuto è stata una donna di 46 anni, rimasta ferita nella località della Valle di Scalve. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Un altro infortunio, non grave, si è verificato alle 10,45 ancora a Foppolo, sempre lungo la pista Pitarocca. Le sirene si sono poi dirette a Valtorta, in località Ceresola, per soccorrere un ragazzo di 16 anni, caduto sulle piste da sci e finito in ospedale a San Giovanni Bianco. Ma le ambulanze hanno fatto tappa anche a Castione della Presolana, dove si sono registrati ben tre infortuni tra le 12 e le 14. Al momento, risultano ferite due donne di 30 e 46 anni.