Primarie PD, in Bergamasca come a livello nazionale vince Zingaretti

La giornata dedicata alle primarie del PD è in via di conclusione. Le urne si sono chiuse alle ore 20 e stanno arrivando i primi dati dai 106 seggi della Bergamasca. Dagli spogli iniziali dei primi comuni è Zingaretti a vincere, seguito da Martina e, per ultimo, Giachetti. Confermando, per ora, il dato a livello nazionale che vede il governatore della Lazio in testa, che va verso il 70%.

Buon lavoro @nzingaretti, buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l’Italia #Primarie2019 — Maurizio Martina (@maumartina) 3 marzo 2019

A scrutinio concluso Nicola Zingaretti è primo col 54,87%, segue il segretario uscente, il bergamasco Maurizio Martina col 34,13%, quindi Giachetti col 11,00% con un' affluenza di 20mila, pari al 105% in Bergamo città (in crescita rispetto al 2017)

Dagli otto seggi della città di Bergamo sono arrivati i dati della sezione di Città alta che vede in testa Zingaretti (con 124 voti pari al 55%), 60 voti per Martina e 40 per Giachetti; per la sezione di Celadina con 267 votazioni per Zingaretti, 129 Martina e 43 Giachetti; al seggio di Redona e di Santa Caterina (sezione di Antonio Misiani e Niccolò Carretta, sostenitori di Zingaretti) 430 voti per il governatore del Lazio, 14o per Martina e 57 Giachetti; Valtesse 125 per Zingaretti, 51 Martina, 24 Giachetti; Monterosso 299 Zingaretti, 112 Martina, 41 Giachetti; in Centro città 572 per Zingaretti, 237 per Martina, 107 per Giachetti; Loreto-Longuelo: 658 Zingaretti, Martina 241, Giachetti 91; Colognola, San Tomaso, Carnovali: 295 Zingaretti, Martina 145, e Giachetti 34.

Con un totale, quindi, nella città di Bergamo di 2770 voti per Zingaretti, 1150 per Martina e 437 per Giachetti.

Primi dati dai comuni sopra i 15mila abitanti: Caravaggio: 321 votanti, 162 per Zingaretti, 109 per Martina e 47 per Giachetti; Romano di Lombardia: 402 votanti, 217 per Zingaretti, 142 Martina, 41 Giachetti; Dalmine: 139 per Zingaretti, 55 Martina e 20 Giachetti; Albino: 227 Zingaretti, 179 Martina e 46 Giachetti; Seriate: 260 Zingaretti, 178 Martina, 40 Giachetti.

Dati anche da Treviglio con la grande vincita di Zingaretti (537), Martina 142 e Giachetti 107; Scanzorosciate con 281 per Zingaretti, 167 Martina e 56 Giachetti; Bonate con parità tra Zingaretti e Martina (71 voti a testa) e 13 per Giachetti; Ponteranica 10 Giacchetti, 47 Martina, 122 Zingaretti; Mornico, il paese natale del 40enne bergamasco dove si registra un 94% a favore di Martina (66 voti contro 4 per Zingaretti e 3 Giachetti); Curno con 121 voti per Zingaretti, 79 Martina e 27 Giachetti; Ponte San Pietro con 117 voti contro 102 di Zingaretti e 24 Giachetti, Grumello 40 Martina, 61 Zingaretti, 8 Giachetti.

Qui di seguito i dati definitivi su affluenza e risultato:

Votanti in provincia (compresa la città di Bergamo) 19.738

Zingaretti 10.763 (54,87%)

Martina 6.695 (34,13)

Giachetti 2.158 (11,00)

Schede nulle 46, bianche 76

Solo città di Bergamo votanti 4.396

Zingaretti 2.770 (63,58%)

​​

Martina 1.150 (26,39%)​

​​

Giachetti 437 (10,03%)

Schede nulle 14, schede bianche 25