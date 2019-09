La giornata dedicata al voto delle primarie del PD inizia con una notevole affluenza, al punto che a livello nazionale si deve ricorrere alla stampa di nuove schede.

Alle 13 a Milano e provincia hanno votato oltre 40 mila persone, a Roma 35 mila in Emilia-Romagna 83 mila in Toscana 57 mila. Se si continua così, si supererà la soglia del milione di partecipanti che era data come traguardo per il Partito Democratico e per i tre sfidanti.

Dalle 8 di domenica 3 marzo, complice la bella stagione e l’influenza della marcia antirazzista a Milano di sabato 2 a cui hanno partecipato davvero in tanti, compresi numerosi bergamaschi, sono numerosi i cittadini che si sono recati alle urne per votare il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.

Nei 106 seggi allestiti in Bergamasca, i cittadini sono chiamati a esprimere la loro preferenza tra i candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, ciascuno con la propria lista collegata di rappresentanti locali per l’assemblea nazionale.





Un clima di partecipazione che sta coinvolgendo i cittadini di tutta la provincia e che accompagnerà le votazioni per tutta la giornata fino alla chiusura dei seggi alle ore 20.

Si segnalano code nei seggi di tutta la Bergamasca, con attese di circa 10 minuti per votare, specialmente al seggio Bergamo 2 in via Carpinoni 18, di Verdello in via Palestro 4, di Scanzorosciate in Piazza Costituzione e Treviglio in largo Marinai d’Italia.





Alle 11.30 si è presentato al seggio Bergamo sezione 1 il candidato Maurizio Martina che, insieme a Zingaretti e Giachetti, è in corsa per le elezioni. Il 40enne bergamasco non si è fatto attendere a lungo e, circondato da giornalisti e telecamere, ha dato la sua preferenza.





Non solo, alle urne in mattinata si è recato anche il senatore bergamasco Antonio Misiani, sostenitore del candidato Nicola Zingaretti, che, pubblicando una fotografia sul suo profilo Facebook ha esortato i cittadini a votare. Seguito dalla deputata Elena Carnevali, sostenitrice di Martina.





All’appello si è unito anche il consigliere regionale del PD Jacopo Scandella, pubblicando sui social un post per invitare al voto: “Le persone di qualità si attirano a vicenda e dividerle in mille rivoli non fa altro che disperderne il potenziale. A tutti noi che vogliamo un’alternativa a questo governo serve un partito, capace di rigenerarsi continuamente, di contenere idee diverse per trovare il progetto e la leadership più adeguati al momento. Una volta sarà più a sinistra, un’altra più al centro. Una volta sarà più giovane o più moderato, un’altra sarà vincente. Una volta sarà più d’accordo con me, un’altra mi convincerà… È il PD, e lo scelgono i suoi elettori. Facciamo la nostra parte, andiamo a votare alle Primarie di domenica.”





“C’è una grande partecipazione sin dalle prime ore e siamo molto contenti: a prova del grande impegno che abbiamo messo in questi mesi e dell’entusiasmo che hanno comunicato i nostri mille volontari. È la più grande soddisfazione perché quello che conta non è chi vincerà, ma diffondere un messaggio di partecipazione che vada oltre l’indifferenza. Questa giornata trasmette grande positività e un bel clima di cui andare fieri”, ha dichiarato Davide Casati, segretario provinciale del PD che in mattinata si è recato alle urne di Scanzorosciate per votare.





In pomeriggio, verso le 17, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si è unito ai cittadini per votare al seggio di città alta. Il primo cittadino, nel corso dell’incontro di venerdì 1 marzo a Bergamo con il sindaco di Parma Pizzarotti, aveva dichiarato: “Sosterrò la persona che gli elettori riterranno avere più leadership e quel qualcosa in più che lo contraddistingue dagli altri avversari.”