Macron da Fazio o Amore criminale? La tv del 3 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 3 marzo su RaiTre alle 21.20 la prima delle sette puntate di “Amore criminale”. A Veronica Pivetti ancora una volta il compito di raccontare – sia in video che in voce fuori campo – la vita di donne vittime di femminicidio.

Stasera verrà raccontata la storia di Maria Archetta Mennella (detta Mariarca), uccisa due anni fa, a 38 anni. È la mattina del 23 luglio 2017 quando viene uccisa nel suo appartamento a Musile di Piave, vicino Venezia, dove si era trasferita con i figli per rifarsi una vita. Ad ammazzarla con cinque coltellate, l’ex marito mentre lei era ancora a letto. Dopo aver commesso il delitto, l’uomo telefona ai carabinieri confessando l’omicidio, poi decide di lavarsi e cambiarsi per accogliere i militari.

La vittima – nata a Torre del Greco (Napoli) – negli ultimi tempi lavorava in un centro commerciale a Noventa di Piave mentre il marito, anche lui originario di Torre del Greco, dopo aver seguito l’ex moglie al nord, lavorava come pizzaiolo a Jesolo. L’uomo non riusciva ad accettare la ritrovata libertà dell’ex moglie e le sue nuove frequentazioni.

Il marito è stato condannato, in primo grado, con rito abbreviato a 20 anni di carcere. Si attende l’appello.

Nell’anteprima della puntata, Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Roberto Costantini sull’omicidio di Maria Archetta Mennella.

Su RaiUno alle 20.45 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron e l’attore John Turturro, protagonista della serie evento “Il nome della rosa” al via lunedì 4 marzo su Rai1.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”, con Freddie Highmore, Lisa Edelstein e Nicholas Gonzalez. Andranno in onda due episodi intitolati “Empatia” e “Quarantena”. Nel primo, mentre Swan prende lezioni di guida, il dottor Melendez e il dottor Lim attendono di sapere chi dei due verrà nominato primario del reparto. Nel secondo, l’aeroporto e l’ospedale vengono messi in quarantena dopo che due viaggiatori si sono sentiti male a causa di quella che potrebbe essere una grave infexione.

Canale5 alle 21.20 proporrà la terza e ultima puntata della fiction “Non mentire”, con Alessandro Preziosi, Greta Scarano, Riccardo De Rinaldis Santorelli e Claudia Potenza. Laura è determinata a far arrestare Andrea, ma Tommaso, le rivela che non può aiutarla, in quanto è stato sospeso dal servizio a causa della perquisizione non autorizzata effettuata a casa del sospettato. La rabbia di Laura aumenta ancora di più quando scopre che sua sorella Caterina è stata per anni l’amante del suo ex compagno. Intanto, mentre l’ispettrice Alaimo, tra le poche a essere convinta della colpevolezza di Andrea, è alla ricerca di prove, Laura decide di attirare l’uomo in un tranello, così da potersi vendicare.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata di “Non è l’arena”, il talk-show condotto da Massimo Giletti.

Su Tv8 alle 20.45 c’è una nuova puntata di ”Alessandro Borghese quattro ristoranti”.

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che, con i suoi voti, può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. E, non mancherà una novità: da questa edizione, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Fire with fire”, con Josh Duhamel e Bruce Willis; su Canale Nove alle 21.25 “Aspirante vedovo”; e su Rai4 alle 21.10 “Frozen Ground – Il cacciatore di donne”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Missione anthropoid”; su La5 alle 21.10 “Innamorarsi a Valentine”; e su Iris alle 21 “Scuola di ladri”, con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Wild Italy – S5E5”. Falchi pellegrini e gabbiani si contendono la palma di cacciatori di colombi, pappagalli, rondoni, pipistrelli … e tutto questo avviene in città, sopra alle nostre teste.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Forse l’ho perso nel vento”, “Un rompicapo senza soluzione”, “Dobbiamo essere realistici” e “Solo mamma lo sa”. Nel primo, Callie e Arizona continuano a valutare la possibilità di avere un secondo figlio. Nel secondo, Maggie cerca al Grey Sloan Memorial Hospital le sue origini e ben presto si rende conto che non sarà facile. Nel terzo, Arizona continua il suo percorso da dottoranda in chirurgia fetale con la dottoressa Herman. Nel quarto, la Pierce annuncia al consiglio le sue dimissioni.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “L’isola dei famosi 14”; su Real Time alle 20.30 il reality show “90 giorni per innamorarsi” e su Italia2 alle 21.10 il carton “American dad”.