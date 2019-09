La Zanetti lotta ma alza bandiera bianca: Chieri espugna Bergamo 3-2

Finisce con una vittoria di Chieri al tie break il match che riportava a Bergamo la Zanetti.

Primo set. Si comincia con Carlotta Cambi in regia ad orchestrare l’opposto Smarzek, le centrali Tapp e Olivotto e le schiacciatrici Mingardi e Acosta. Con loro, il libero Sirressi. Di fronte a loro, Chieri con la palleggiatrice americana Poulter, le schiacciatrici Perinelli, Silva, Angelina, le centrali Middelborn e Akrari e il libero Bresciani.

Un inizio contratto per la Zanetti che fatica a scacciare i fantasmi degli ultimi due match: Chieri è riagguantata solo sul 23 pari. Il muro di Olivotto consegna il primo set ball nelle mani di Cambi che va in battuta, ma è ancora il muro di Olivotto a completare la rimonta: 25-23, 1-0.

Secondo set. Courtney prende il posto di Acosta. Il muro della Zanetti fa la differenza in avvio (6 solo nel secondo parziale dopo i 4 del primo), ma Chieri continua ad andare a segno con Silva, Angelina e Akrari.

L’aggancio sfugge alla Zanetti sul 20-21 con un errore al servizio. Chieri prende così il largo e va a chiudere 25-20. 1-1.

Terzo set. Chieri tenta il colpo e si spinge avanti 14-9. Acosta sostituisce Smarzek, Mingardi lascia il posto a Loda, le piemontesi continuano a far male alle difese della Zanetti ed vanno a 19-12. Un’impennata di orgoglio rossoblù porta la Zanetti a -3, la battaglia si accende e si arriva a -1, 22-23, ma Silva ferma l’avanzata bergamasca e consegna a Chieri 2 palle set: Perinelli chiude a muro.

Quarto set. Smarzek torna in diagonale con Cambi, Loda resta in campo per Mingardi. La Zanetti vola avanti 8-3, Smarzek riprende a macinare punti (6 nel parziale, 60%) ed è 19-8. Un doppio ace di Sara Loda vale il 24-9 e poi Smarzek va a chiudere. 2-2, si va al tie break.

Quinto set. La Zanetti prova a prendersi la vittoria, Smarzek attacca, Tapp e Cambi murano, ma Chieri agguanta la parità sul 6-6 e sorpassa con il muro di Middleborn. Al cambio di campo le piemontesi sono avanti 8-6. Risponde Smarzek, ma le piemontesi riprendono la marcia con Silva e vanno a +4. Mingardi prende il posto di Smarzek, ma non c’è reazione, Chieri si guadagna 5 palle match e Silva chiude alla prima con un ace.

HANNO DETTO. Carlotta Cambi: “Penso che oggi si sia vista una gara altalenante e un quarto set in cui abbiamo fatto molto molto bene, ma dobbiamo trovare un equilibrio che ci mantenga così per tutta la partita. Questa è la cosa che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Tutte le partite che arrivano sono ora importanti per fare un passo verso i play off. È un obiettivo che vogliamo davvero tanto”.