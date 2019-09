Costruire la città di tutti: è stato questo il tema su cui si è incentrato il dibattito tra Giorgio Gori e Federico Pizzarotti.

Due sindaci diversi, rispettivamente di Bergamo e di Parma, che hanno richiamato circa 200 persone all’interno della suggestiva sala Greppi nel centro di Bergamo per l’incontro organizzato da Italia In Comune Bergmo in collaborazione con InNova Bergamo, rappresentato dal presidente Niccolò Carretta e Futuredem, nella serata di venerdì 1 marzo.

Due personalità che, a modo loro, negli ultimi anni (cinque per Gori e sette per Pizzarotti) hanno dato una personale visione di una città, dei suoi abitanti e delle sue potenzialità.

Durante il faccia a faccia Gori-Pizzarotti, il moderatore Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, non ha mancato di incalzare Gori sul tema che sta tenendo banco a Bergamo negli ultimi (ormai) mesi: il candidato del centrodestra che andrà a gareggiare con l’attuale sindaco di Bergamo per la poltrona di Palazzo Frizzoni e, quindi, le sempre più imminenti elezioni amministrative.

“È una partita complessa, perché il vento, non solo in Italia, è sempre più favorevole alla destra. Il candidato della destra arriverà a breve, forse non c’è ancora perché si sentono troppo sicuri di vincere e quindi un nome vale l’altro? – si domanda Gori – Comunque, nel frattempo non significa che la campagna elettorale che sto conducendo bar per bar e incontrando i cittadini non sia efficace e di poca importanza solo perche manca un avversario. È una campagna elettorale diversa dal solito e molto distante da quella che avevo fatto cinque anni fa, dopotutto per le scorse elezioni dovevo farmi conoscere e far capire ai cittadini perché volevo diventare sindaco. Ora la città sa quello che so fare, quello che sappiamo fare, ed è necessario, adesso, parlare con i cittadini: perché una città si costruisce, anche, dalla qualità dei marciapiedi.”

Un mandato ormai in chiusura su cui Gori, in occasione dell’incontro, ha tirato le somme:

“A breve sarà online ‘Bergamo in chiaro’, il resoconto di questi ultimi anni con numeri e tutto quello che è stato fatto e no. Quel che è certo è che i grandi punti di domanda della città o sono stati risolti o sono in via di soluzione, ma di certo non sono stati abbandonati. Abbiamo affrontato questioni importanti come la cultura, innovazione (siamo la quinta città più innovativa d’Italia), ambiente, sicurezza e welfare con investimenti del 40% sui servizi sociali. Certo, manca ancora tanto e avrei voluto vedere finite realtà come il Donizetti, lo stadio e la Montelungo. Se ne parlerà, speriamo, nel prossimo mandato: anche se non si vorrà solo concludere, ma anche aprire nuove potenzialità. Come per il tema porta sud e aeroporto e, specialmente, per il modello Bergamo che non rimarrà così se ci sarà un candidato di destra. Adesso vogliamo concentrarci su interventi sociali che possano portare ad un aumento demografico in città e un abbassamento dell’età anagrafica: come case per giovani coppie per favorire l’autonomia.”

Tra il giudizio sul governo Renzi, e sulla candidatura di Gori alla Regione Lombardia dello scorso anno (“Lo rifarei perché è stata una decisione presa in squadra”, ha affermato) e il futuro delle Europee che vede coinvolta la realtà di Italia in Comune portata avanti da Pizzarotti (“Sarà l’ambiente il nostro cavallo di battaglia”, ha raccontato), non è mancato un commento sulle primarie che decideranno il nuovo segretario nazionale del PD di domenica 3 marzo: “Sosterrò la persona che gli elettori riterranno avere più leadership e quel qualcosa in più che lo contraddistingue dagli altri avversari”, ha dichiarato Gori senza, ovviamente, sbottonarsi sul nome di chi andrà a votare.