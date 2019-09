Un lavoro di squadra perfetto e una volata imperiosa: sono questi gli ingredienti che nel pomeriggio di sabato 3 marzo hanno permesso al Team Colpack di conquistare con Giulio Masotto il 26° Memorial Polese, prima vittoria stagionale del team orobico.

Sul traguardo di San Michele di Piave il velocista veronese si è lasciato alle spalle Yuri Colonna (Casillo Maserati) e Gregorio Ferri (Zalf-Fior) e ha alzato così per le braccia al cielo per la prima volta nel 2019: “Sono felice per la vittoria e devo ringraziare tutti i miei compagni che hanno fatto un treno perfetto e un lavoro eccezionale per me” commenta Masotto.

Foto 2 di 2



Prima parte di gara caratterizzata da una fuga di tre uomini che ha raggiunto il vantaggio massimo di 6 minuti, fuga che nel secondo dei tre giri previsti è stata riassorbita dal gruppo da cui sono partiti altri tre atleti, fra i quali anche il componente della squadra bergamasco Andrea Toniatti.

A -10 chilometri dall’arrivo il plotone principale ha ricucito definitivamente sui fuggitivi, creando così i presupposti per la volata che ha visto il trionfo di Giulio Masotto e il sesto posto di Jarel Duranti.