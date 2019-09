Colorati, variopinti, simpatici, a tratti molto curiosi, a distanza di decenni i burattini non smettono di stupire e divertire grandi e piccini.

Nate come maschere della commedia dell’arte, nel corso dei secoli le “crape de lègn” sono diventate una parte fondamentale della vita dei bergamaschi che, cresciuti con le figure di Gioppino e Brighella, sono rimasti sempre rimasti legati agli stessi; un legame che per alcuni di loro è divenuto una vera e propria passione, come nel caso della famiglia Sana di Almenno San Bartolomeo che dal 1987 gestisce il Museo del Falegname “Tino Sana”.

“Il primo a raccogliere burattini è stato mio padre Tino che, dopo aver fondato il museo, ha deciso di donarli ad esso – illustra Aurora Sana, responsabile del museo-. Nel corso degli anni la passione è proseguita e le collezioni sono cresciute in quanto ai primi si sono aggiunti quelli realizzati da Livio Belloli e dal nostro burattinaio Benedetto Ravasio”.

Nati dall’ingegno dei maestri del legno, il Museo del Falegname riunisce numerosi esemplari, da quelli prodotti alla fine dell’Ottocento da Giuseppe Gotti sino ai più moderni creati da Enrico Manzoni, esemplari che rappresentano da una parte tradizionali maschere come Arlecchino, Pulcinella, Meneghino, Pantalone e Colombina, dall’altra esempi più moderni come alieni e clown, senza dimenticare però dimenticare le maschere di casa nostra come Margì, Maria Scatolera e Bortolo Söcalonga, componenti della famiglia di Gioppino.

“Se si osservano i burattini più antichi è possibile notare come in essi non sia presente la tradizionale testa gigante– sottolinea Aurora Sana -. Questa caratteristica si è infatti sviluppata successivamente affinché i burattini fossero più visibili”

In conclusione, visitando il Museo del Falegname, senza dubbio non potrete non rimanere colpiti dal fascino dei buratattini, tuttavia se ne avrete la possibilità, per un momento lasciate spazio alla vostra immaginazione ed immergetevi nel magico mondo delle “crape de lègn”.