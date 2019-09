“Creattiva”, in fiera torna l’appuntamento dedicato all’hobby e al bricolage

Appuntamento imperdibile per tutte le appassionate di arti manuali. Alla Fiera di Bergamo dal 7 al 10 marzo alla Fiera di Bergamo torna Creattiva. La kermesse organizzata da Ente Fiera Promoberg dedicata alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage, con l’edizione spring taglia in splendida forma il traguardo della 22a edizione a Bergamo, con il consueto pienone di espositori e un ricco calendario di eventi collaterali che fanno la gioia delle decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere Bergamo con ogni mezzo da ogni zona dell’Italia e anche dall’estero. Anche quest’anno tra gli stand si troverà tutto quanto serve per realizzare anche i lavori più complicati. Dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per un ventaglio di proposte da passarci giornate intere, quali trompe l’oeil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, bambole, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e…… tanto altro ancora. Per questo l’evento Made in Promoberg piace così tanto alle appassionate delle arti manuali, che sanno di essere al centro di una manifestazione che più bella non si può, e che lascia sempre, in chi vi partecipa, un piacere immenso nell’esserci state e la voglia di tornarci al più presto.

Nata nel 2008, Creattiva è la manifestazione di riferimento a livello nazionale per gli operatori e gli appassionati delle Arti manuali, dell’hobbistica e del bricolage. Ricordiamo che sono due le edizioni all’anno a Bergamo, in primavera e in autunno, ai quali si aggiunge quello alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in autunno. Un appuntamento imperdibile per la filiera del “fai da te”, perché Creattiva, oltre ad essere una straordinaria vetrina nella quale si trova tutto il meglio e le ultime novità del settore, è soprattutto il luogo nel quale il pubblico (quasi interamente al femminile) è l’indiscusso protagonista dell’evento, grazie a centinaia di laboratori e corsi (in alcune edizioni si è arrivati a superare i 1.600 appuntamenti) organizzati dagli espositori, artigiani e professionisti del settore, per la gioia di un pubblico multigenerazionale e “creattivo” all’ennesima potenza.

Esprimendo l’orgoglio degli organizzatori per il successo che Creattiva riscuote ogni anno, il segretario Generale di Promoberg Luigi Trigona ha evidenziato come la partecipazione del pubblico a questo appuntamento sia “cresciuta, come un fiume nel quale confluiscono diversi rivoli, e che con questa nuova edizione arriva a quota 22″, aggiungendo che “se la creatività è il mare, allora Creattiva è il suo maggior affluente e le diverse tecniche i mille ruscelli che la alimentano. E che, come tali scorrono sempre, freschi, allegri, dinamici”.

“Del resto – prosegue – è la stessa evoluzione economica che deriva dalla capacità di essere creativi, di esplorare cose, luoghi e processi che altri non riescono a vedere. Le idee, l’innovazione non arrivano dal “cielo”, e nemmeno dalla “genialità” che ciascuno di noi può avere nel proprio dna. In un periodo in cui le risorse scarseggiano, devono crescere le idee (che sono gratis); in quest’ottica la creatività è la strada, ma bisogna alimentarla. Per questo, vince chi – con buona attitudine creativa – può permettersi di investire parte del suo tempo in creatività”.

I NUMERI DI CREATTIVA

Sono 15mila i metri quadrati (tutti al coperto) del polo fieristico di Bergamo dedicati a Creattivaspring 2019. 258 le imprese, in rappresentanza di 16 regioni italiane e 8 paesi stranieri.La Lombardia si conferma la regione con più espositori: 103 imprese provenienti da 8 province, tra le quali si distingue quella di casa, la più numerosa in assoluto, con 35 imprese targate Bergamo. Seguono Milano (29 imprese), Lecco, Monza Brianza con 11 imprese a testa. Il Veneto è la seconda regione più numerosa, con 43 imprese da 6 province; seguono l’Emilia Romagna (20 imprese, 6 province), e la Toscana (17 imprese, 7 province). Il paese straniero più rappresentato è la Spagna, con 8 espositori; seguono la Francia, (3) e la Svizzera (2).Sommando le presenze registrate nei tre appuntamenti (2 a Bergamo e Napoli), sono circa 140mila le appassionate che partecipano ogni anno alla manifestazione, interagendo attivamente con le aziende che producono e distribuiscono materiali, per conoscere le ultime novità che, in molti casi, anticipano nuovi trend per il mercato. Il programma completo dei corsi è consultabile al seguente link: https://form.promoberg.it/promobergnew/fiereweb.nsf/corsi_web.xsp?man=bergamo%20creattiva%20spring

TERZA EDIZIONE DI MASTER BEADS

L’edizione primaverile di Creattiva presenta Master Beads, evento imperdibile per tutte le appassionate di bigiotteria di alta qualità, giunto al terzo appuntamento. Quattordici note designer creative conosciute in tutto il mondo si danno appuntamento a Bergamo per l’evento più importante del settore nel nostro paese. Quattro giorni in cui, in aule dedicate a specifici corsi di altissima bigiotteria (BeadEmbroidery, Shibori, Soutache, Raw, Tessitura, Macramè), le artiste illustreranno le tecniche e anche alcuni segreti per realizzare gioielli unici. Le tecniche saranno le più svariate, innovative o tradizionali, ma il filo conduttore sarà sempre la maestria delle designer.

A conclusione dei corsi, Master Beads presenta un fashion show in programma domenica 10 marzo alle 16 alla sala Caravaggio della Fiera, in collaborazione con l’istituto di moda Luisa Scivales – Italian Fashion School di Bergamo (www.luisascivales.com).

Il pubblico potrà ammirare le creazioni delle artiste protagoniste di Master Beads 2019:ANJA SCHLOTMAN (Netherlands), ANNA LINDELL (Sweden), ANTJE HORNIG (Netherlands), D’AVERSI JOCELYNE (France), ERIKA SANDOR (Netherlands), EWA MACHNIK (France), FRAUKE GUGAT (Germany), GUZIK NADINE (Belgium), JULIE ROMERO (France), LAURA ANDREWS (Minnesota, USA), NATASCHA BIJL (Netherlands), OLGA VINNERE PETTERSSON (Sweden), SIÂN NOLAN (England) e TEREZA SOUKUPOVÁ (Czech Republic).

L’evento e la partecipazione di artiste affermate nel settore, grazie ai social consente a Bergamo di essere conosciuta a livello internazionale. I commenti molto positivi dei post e le condivisioni su vari social di MasterBeads rappresentano uno spot per la promozione del nostro territorio anche nei vari continenti. Per informazioni: www.Master-Beads.com

ARTI CREATIVE DI OGNI GENERE ED ETA’

La manifestazione ha anche il merito di riportare all’attenzione del grande pubblico arti che nei decenni scorsi hanno rischiato di finire nel dimenticatoio. Il ricamo è una di queste, e per tale motivo da alcune edizioni Creattiva le dedica un’Area specifica (Galleria Centrale), sempre più grande e apprezzata da operatori e pubblico. Scuole, enti, associazioni provenienti da molte regioni d’Italia mettono a disposizione del pubblico di Creattiva i segreti e i migliori lavori dell’arte del ricamare. Citiamo la partecipazione del Gruppo di azione locale (Gal) Trasimeno Orvietano e Gal Valle Umbra e Sibillini, con il supporto di Regione Umbria. Oltre all’esposizione, decine di corsi e attività dimostrative saranno propose nei quattro giorni di fiera, per consentire al pubblico di carpire direttamente dalle maestre ricamatrici i segreti di quest’arte, ricca di tradizioni ed abilità manuale.

CONVEGNO

Venerdì 8 marzo dalle 11 alle 11.40 alla Sala Colleoni, Fiera di Bergamo, SCHMETZ – azienda produttrice di aghi di alta qualità per il processo di lavorazione tessile fondata nel 1851 e nota in tutto il mondo – con il supporto di Bianchi Marè, sviluppano il tema dell’ago domestico. Interviene Claudia Belluzzi, esperta del settore e nota alle appassionate per i suoi tutorial su Youtube. Previsto per tutti coloro che vorranno intervenire un simpatico omaggio.

NAVETTE GRATUITE, CREATTIVEXPRESS, TUTORIAL ONLINE E AMICI A 4 ZAMPE

Per il pubblico di Creattiva saranno come sempre in funzione durante l’apertura della manifestazione le navette gratuite targate Promoberg con tragitto A/R Fiera-Stazione FS di Bergamo e Fiera-Aeroporto BGY Orio al Serio.

1 – NAVETTA STAZIONE DI BERGAMO – FIERA

Partenza dalla pensilina della fermata linea 1, ogni 30 minuti. Alla stazione sarà posto un cartello identificativo della fermata. La prima navetta parte dalla stazione alle ore 8.30. L’ultima navetta parte dalla fiera alle ore 19.30.

2 – NAVETTA AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO (BGY) – FIERA

Il servizio navetta dall’aeroporto è gratuito e “su richiesta”: una volta atterrati a Bergamo, i visitatori che intendono usufruirne devono recarsi presso l’InfoPoint di VISITBERGAMO (brand dell’Agenzia del Turismo della provincia di Bergamo) collocato presso l’AREA ARRIVI (50 metri sulla destra). Il personale dell’infopoint prenoterà la chiamata all’autista che si presenterà con un Van Mercedes Vito. Il servizio è disponibile dalle 8.30 alle 19.30. Il servizio Non è prenotabile in anticipo. Info: http://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6465-info-point—aeroporto-di-bergamo/ – Tel. 035 320402 – Email: airport@visitbergamo.net

Anche quest’anno il pubblico può utilizzare Creattivexpress, il servizio (a pagamento) posizionato nella Galleria Centrale, ingresso padiglione B, che consente di farsi recapitare comodamente a casa gli acquisti fatti in fiera, soprattutto quelli più voluminosi. Una soluzione ottimale soprattutto per le persone che arrivano a Bergamo con il treno e l’aereo.

Continua l’inarrestabile successo di Creattiva Channel, il canale Youtube dedicato alla manifestazione, che con i suoi tanti tutorial permette alle creative sparse in tutta Italia (e in parte anche all’estero) di essere in contatto con la manifestazione in ogni giorno e ora dell’anno, condividendo creazioni ed emozioni. Perché Creattiva non finisce mai di stupire.

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti a Creattiva. Nel rispetto di tutte le partecipanti, gli animali non devono però essere di grossa taglia o di razze ritenute aggressive, e condotti con guinzaglio (se richiesto, anche con museruola).

SCHEDA SINTETICA CREATTIVA SPRING 2019

Dove: Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo

Date: 7 – 10 marzo 2019

Orari:9.30 – 19

Ticket: Intero 10 euro. Attenzione, online conviene: chi acquista il ticket sul sito della manifestazione (www.fieracreattiva.it) paga 8 euro. Ingresso 5 euro invece per visitatori oltre 65 anni, da 10 a 13 anni e per gruppi oltre le 25 persone, disabili autonomi. Ingresso gratuito per disabili non autosufficienti e bambini fino a 9 anni compiuti.

Parcheggio: 3 euro (forfait giornaliero); bus 10 euro

