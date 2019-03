Sono circa duemila i tifosi che hanno raccolto l’appello della Curva di radunarsi alle 16.30 fuori dallo stadio nei pressi del Baretto, prima della partita con la Fiorentina, per poi entrare in curva con un corteo. In testa al serpentone di tifosi uno striscione con una scritta chiara: “Ora basta!!!”, in riferimento ai controversi fatti del post partita di mercoledì sera a Firenze.

I tifosi, in mattinata, avevano lanciato un appello sulla pagina Facebook ‘Sostieni la Curva: “Grazie al grande lavoro dei ragazzi della Nord, degli avvocati, alle testimonianze dei tifosi e degli autisti, alla vicinanza di altre tifoserie e semplici cittadini la verità su quella sera sta uscendo e affermandosi con grande forza e con basi solidissime – si legge -. Oggi sarà un banco di prova importante, di responsabilità, cosa a cui non ci siamo mai sottratti e tanto meno lo faremo oggi. Tutti insieme per la verità”.

(foto: Alberto Mariani)