Campionati del Mondo, quarto posto per Simone Consonni nell’omnium

Il podio sfugge per una manciata di punti, ma Simone Consonni può dirsi più che soddisfatto per il quarto posto nella prova mondiale dell’omnium.

Nel velodromo di Pruszchow il 24enne di Brembate Sopra ha chiuso la gara vinta dal neozelandese Campbell Stewart con 114 punti, distante quattro punti dall’australiano Ethan Hayter che è salito sul gradino più basso del podio.

Sesto dopo le prime tre prove, nella corsa a punti il bergamasco dell’UAE Emirates è salito in cattedra, attaccando a poco più di settanta giri dal termine e ottenendo i 20 punti destinati a chi conquista un giro, e rendendosi protagonista nei vari sprint in programma.

Dopo l’attacco a quindici giri dall’arrivo che ha permesso a Campbell Stewart di balzare al comando in solitaria e al francese Benjamin Thomas di avvicinarsi al ciclista orobico, Consonni ha provato a difendersi vincendo la nona volata e concludendo al secondo posto il decimo e decisivo sprint, tuttavia il successo del transalpino gli ha tolto la gioia del secondo podio in carriera.

In campo femminile mancano per pochi punti il bronzo anche Maria Giulia Confalonieri e Letizia Paternoster, quinte nella madison, mentre si respira gioia in casa Valcar – Cylance grazie a Miriam Vece che ha concluso all’ottavo posto la prova dei 500 metri dopo aver fatto segnare in qualifica il nuovo record italiano della distanza (34”247).