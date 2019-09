È proprio Ilicic, suo compagno di squadra a Firenze, a lanciare la palla fuori e a fermare la partita. Al 13esimo di Atalanta-Fiorentina la gara si interrompe per un minuto in memoria di Davide Astori, il numero 13 e capitano dei Viola fino al drammatico 4 marzo di un anno fa.

L’arbitro fischia l’interruzione del gioco. Una scena vista su tutti i campi di Serie A in questo fine settimana dal sapore malinconico per il ricordo della scomparsa del difensore della Nazionale.

Lo stadio di Bergamo, tifosi di casa e ospiti uniti, intona un coro per lo sfortunato ragazzo di San Pellegrino. Fioccano gli applausi in suo onore, per quel sorriso infranto da un malore a soli 31 anni. L’atmosfera è surreale.

In campo i giocatori sono commossi. Uno su tutti, Josip Ilicic, amico di Davide dai tempi di Firenze, che abbassa la testa e bagna il suo volto di ghiaccio con qualche lacrima.

Il gioco riprende, proprio lo sloveno segna il gol del pareggio nerazzurro e lo dedica ad Asto indicando il cielo. Anche i campioni hanno un cuore.