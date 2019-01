Dove vogliono lavorare i giovani? Ecco i 10 migliori posti in Italia

I millennial sono la generazione che ha voltato pagina anche nel mondo del lavoro. Molti giovani di oggi, affranti per il tasso di disoccupazione che inevitabilmente li scoraggia, si attivano per progetti di coworking o in start up.

Il loro atteggiamento è diverso, di stacco. Sono più fluidi, mobili. Non amano le gerarchie e, almeno in una fase iniziale delle loro carriere, non sono guidati dalla fame di denaro, ma di opportunità di crescita. Non sempre hanno successo, ma sono pronti a cambiare.

Ma non tutti sono uguali, non tutti perseguono la strada da freelance. Quello che li vuole sempre pronti a rischiare per far crescere un’idea di business è un falso mito. Certamente sono meno disposti a farsi da parte e accettare condizioni lavorative di compromesso, ruoli tradizionali con garanzie e opportunità superate da tempo. Chi di loro sceglie di lavorare in azienda preferisce optare per realtà all’avanguardia. Con sistemi di welfare e livelli di innovazione elevati.

Great Place to Work ha indagato quali siano in Italia le imprese dove i millennials si trovano meglio a lavorare. Lo studio si è basato sull’opinione di 10.176 millennials, giovani fino a 34 anni che lavorano in una delle 127 aziende considerate e grazie al questionario chiamato Trust Index, si è riusciti ad estrapolare alcune delle migliori aziende in cui i giovani di oggi vogliono fare carriera. Ne è nata la classifica Best workplaces for millennials 2018.

Sul podio si piazzano tre aziende appartenenti a settori diversi tra loro. Prima classificata Zeta service, che opera nei servizi professionali.

Poi c’è Nutricia Italia, che si occupa della produzione di prodotti alimentari. Al terzo posto American Express Italia, servizi finanziari e assicurativi. Poi ci sono Kiabi Italia, Mars Italia, Hilton. Inconsulting, ConTe.it – Admiral group plc, Servizi Cgn, Mercedes-Benz financial services Italia. Seguono The Adecco group, Abbvie, Eli Lilly Italia, Amgen, Sas.

“È una generazione che ha bisogno di essere ascoltata. Feedback continui e possibilità di sperimentazione di nuove modalità di lavoro andando oltre i limiti spazio/temporali dei nostri contratti, sembrano essere le carte vincenti per attrarli e trattenerli”, spiega Alessandro Zollo, ceo di Great Place to Work Italia. “Tolleranza degli errori, identificati anche come possibilità di innovazione e trasparenza nella condivisione equa dei profitti realizzati dall’organizzazione, completano l’azienda ideale dei millennials”, aggiunge. Per questa generazione le priorità sono lo sviluppo e la crescita. A livello di competenze e di opportunità, “non necessariamente in termini di carriera come poteva essere per la Generazione X”. Anche che un luogo di lavoro “bello, divertente e familiare è un elemento che può fare la differenza. Ai formalismi e alle gerarchie preferiscono modelli organizzativi circolari o addirittura olocratici”.