ITS Biotecnologie di Bergamo: open day il 26 gennaio

Sabato 26 gennaio 2019 dalle 14 l’ITS Biotecnologie di Bergamo apre le sue porte con un open day per presentare l’offerta formativa dei percorsi di alta specializzazione tecnica post-diploma: sarà anche l’occasione per incontrare studenti, docenti ed aziende partner che collaborano attivamente con la realtà ITS.

Iscrizioni all’evento al seguente link: https://goo.gl/forms/MJhFXHh69frIDzFs1

L’offerta formativa per il biennio 2019/2021 si compone di 6 percorsi post-diploma:

– Chimica industriale

– Biotecnologie industriali

– Chimica della gomma

– Impianti chimico-farmaceutici

– Informatica biomedicale 4.0

– Polimeri e materiali compositi