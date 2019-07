“Gli armadi delle linee telefoniche aperti per giorni: così è a rischio la privacy di tutti”

Federconsumatori Bergamo denuncia la mancanza di sicurezza sulle linee telefoniche che transitano negli “armadi” di smistamento collocati sul suolo pubblico.

“La questione – scrivono da Federconsumatori – si pone in particolare quando questi contenitori rimangono aperti e soggetti ad ogni possibilità di manomissione: dalle intercettazioni agli atti vandalici. La sicurezza di cui si lamenta la carenza riguarda la protezione dei fili bianco/rossi che si vedono ad armadio aperto. Questi servono alla trasmissione delle telefonate e dei dati che collegano persone, enti, istituzioni, ecc…”.

L’ultima segnalazione in ordine di tempo, fanno sapere sempre da Federconsumatori, riguarda l’armadio posizionato in via Crispi a Bergamo (come si vede in foto), rimasto aperto almeno due giorni prima che il 2 gennaio, dopo una telefonata al pronto intervento della Polizia Locale, si è provveduto alla chiusura.

“Il problema – continua il comunicato di Federconsumatori Bergamo – consiste nel fatto che se non ci fossero i cittadini ad avvisare del pericolo il gestore, quest’ultimo non sia in grado di sapere che i suoi impianti sono rischio”.

“Federconsumatori sostiene la necessità che si ponga un rimedio a questi rischi di possibile utilizzo scorretto dei dati personali degli utenti. Non è sufficiente che le sole centrali telefoniche siano protette da sistemi di allarme e che l’accesso sia controllato e concesso soltanto a persone autorizzate… se poi qualunque malintenzionato è messo nelle condizioni di manomettere e/o intercettare centinaia di collegamenti e migliaia di telefonate. A nostro parere – conclude il comunicato – la questione dovrebbe essere presa in carico da chi ha il compito e l’autorità di tutelare i cittadini e garantire la riservatezza delle telecomunicazioni”.