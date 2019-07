Giovani e politica: “Abbiamo bisogno di chiarezza: cosa ci riserverà il domani?”

Pane e Nutella, un bel caffè e aggiungiamoci magari anche un bel croissant che non guasta mai. Non stiamo parlando del menù della colazione di Natale, ma di alcune foto social che nelle ultime settimane hanno scatenato la polemica politica.

Ad accendere la miccia è stato Matteo Salvini quando nella mattinata di Santo Stefano, dopo una notte funestata dall’omicidio di Pesaro e dalla scossa di terremoto ai piedi dell’Etna, ha pubblicato un tweet con tanto di panino fra le mani, ma il ministro degli Interni è soltanto l’ultimo di una lunga serie di politici intenti a mostrarsi in compagnia di pietanze culinarie.

Di fronte a polemiche giuste o sbagliate, non si può non notare come a fronte di tal fenomeno la vita politica del nostro paese prosegua inesorabile e di come, nonostante gli annunci social della maggioranza e le pronte critiche delle minoranze, un comune cittadino italiano non sia in grado di comprendere quali siano i provvedimenti presi e propri contenuti.

Quanti italiani, benché bombardati da continue dichiarazioni e approfondimenti quotidiani, sono in grado di capire quanto venga deciso nelle stanze del Parlamento ? Con ogni probabilità pochissimi e ciò perché, di fronte al dilagare dell’ “ignoranza politica”, nessuno decide di chiedere chiarezza e si preferisce polemizzare sullo scatto dell’uno o l’altro.

Ripeto ancora una volta, è giusto e sacrosanto discutere se sia corretto o meno pubblicare immagini del genere in tal specifico contesto, ma forse è giunto il momento di fermarsi un istante, alzare la mano e chiedere agli esponenti di maggioranza e opposizione di lasciare da parte le polemiche e spiegare con chiarezza e semplicità le conseguenze di quanto venga deciso giorno per giorno, affinché anche quest’ultimi possano conoscere senza ombre quello che spetterà loro da domani.