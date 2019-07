Fondatore dei Lampiusa premiato padre del folklore: “La tradizione non è retrò”

Il parrese Aldo Imberti, dirigente del gruppo Folklorico Lampiusa di Parre, è stato nominato “Padre del Folklore 2018”. Ad assegnargli il titolo è stato il consiglio direttivo del comitato regionale della Federazione italiana tradizioni popolari Lombardia presieduto da Fabrizio Nicola.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento nazionale con cui vengono insignite persone benemerite nel mondo del folklore, appartenenti alla Federazione italiana tradizioni popolari.

La cerimonia di consegna si terrà a Vieste, cittadina posta nel promontorio a nord della Puglia, piccolo borgo che porta con sé un’antichissima storia, tra vicoli stretti e casette bianche adornate di fiori, e il mare cristallino. Avrà luogo all’interno della rassegna di musiche, di canti folklorici ed etnici organizzata dalla FITP dal 18 al 20 gennaio 2019.

“Riconoscimento meritatissimo – si legge sulla pagina Facebook del comitato provinciale FITP Bergamo – per la dedizione, la passione e la disponibilità per la ricerca e la tutela della tradizione del suo popolo”. All’inizio degli anni Sessanta, Imberti, insieme a Rosanna e Vanni, si adoperò per recuperare il tradizionale abito di Parre, trovato tra gli stracci rinvenuti da una operazione di raccolta da destinare alle missioni, attraverso lo studio delle scritture dello storico bergamasco Antonio Tiraboschi.

Sempre con Rosanna e Vanni, cinquant’anni fa è stato fondatore del gruppo folklorico “Lampiusa”, che lo scorso anno ha festeggiato il 50esimo.

Oltre a essere stato sindaco di Parre, è considerato dai parresi un cultore della tradizione e un vulcano di idee. Tra i progetti più recenti che ha promosso c’è la valorizzazione della “casa di Pierina” come museo dedicato alla vita dei nostri nonni.

Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

È contento di ricevere il premio?

Mi fa molto piacere. È un riconoscimento importante e non so se me lo merito: è stata una bella sorpresa per una persona semplice come me, impegnata da una vita per fare in modo tradizionale quello che penso che serva, per il folklore e per la bellezza del mio paese. Credo che il premio mi sia stato assegnato per l’attività svolta con il gruppo folkloristico dei Lampiusa, di cui faccio parte. Sono contento di riceverlo per me ma soprattutto perché in questo modo viene riconosciuta un’altra volta la particolarità del comune di Parre, della sua storia e del suo folklore.

E perché è importante tramandare la tradizione secondo lei?

Perchè permette di guardare al futuro avendo delle radici e un’identità: non vuol dire tornare indietro o rimanere ancorati al passato. Con questa motivazione ho coltivato spontaneamente l’impegno a non disperdere la tradizione. Quando ero ragazzino, mio papà era contadino ed ero abituato a un altro mondo rispetto a quello che attualmente va per la maggiore. A un certo punto mi sono accorto che quel modo di vivere e di pensare stava scomparendo e così ho cercato di recuperare e salvaguardare tutto ciò che mi capitava sotto mano. Negli anni Settanta si tendeva a buttare via tutto ciò che apparteneva al passato e muovendomi controcorrente ho tentato di salvare tutto ciò che fa parte della nostra storia e del nostro modo di vivere.

Quindi la tradizione è apertura e non una chiusura “nel proprio mondo”?

Certamente: la bellezza del folklore è la diversità che distingue ogni zona, ogni paese e ogni popolo dagli altri. La nostra identità è data da tutte quelle tipicità che caratterizzano il luogo in cui viviamo: il nostro modo di vestirci, mangiare e parlare. È utile e va benissimo far conoscere tutte queste cose anche a livello nazionale ma penso che sia essenziale che restino vive sul posto, cioè che vengano vissute nella nostra comunità. In quest’ottica è importante che lo spettacolo sia un mezzo e non un fine.

In che senso?

Lo spettacolo può essere una forma efficace per divulgare la tradizione, ma è essenziale farne capire il significato e spiegare che la popolazione l’ha vissuta realmente. E mi fa sempre molto piacere quando vedo le persone indossare il costume tipico parrese in modo sobrio e dignitoso, con una valenza quasi religiosa come quella per cui era nato.





Può raccontarci la storia di questo costume?

Non c’è nulla di scritto salvo qualche documentazione redatta da qualcuno che ha visitato Parre Sotto specificando di aver visto “quelle donne che vestivano in modo sobrio e dignitoso”. L’utilizzo di questo costume è legato a un voto alla madonna effettuato dalle donne parresi, non si sa con precisione se per preservare il paese dalla pestilenza manzoniana del 1630 oppure da una malattia che aveva colpito i greggi visto che Parre era un paese di pastori. Decisero di indossare questo particolare vestito e hanno continuato a portarlo tutti i giorni fino agli anni Settanta.

E nel tempo non è cambiato?

Hanno caratteristiche precise e lo stile è rigoroso. Negli anni ’30-’40 un gruppo si era recato a Roma per fare uno spettacolo applicando sul costume dei nastri colorati che gli dessero più vivacità ed è stato uno scandalo per chi era amante della tradizione. Negli anni la tipologia è rimasta la stessa, anche se alcuni dettagli si sono evoluti seguendo la moda. In modo particolare si notano significativi cambiamenti per i vestiti degli uomini, mentre quelli delle donne sono rimasti sostanzialmente com’erano.

Cioè?

Tra le raffigurazioni di alcuni acquerelli del Tiraboschi dell’Ottocento e l’abito di inizio Novecento ci sono differenze: coi Lampiusa portiamo quello che abbiamo ricostruito negli anni Settanta anche se le fogge (fasce di panno, ndr) risentono della moda di quegli anni e ne stiamo facendo confezionare alcuni che dovrebbero essere molto simili all’originale. La tradizione sta proseguendo: questi vestiti sono ancora vivi e continuano a racchiudere tanti significati. Infatti, ci sono molte curiosità legate ai colori e alle fogge: ho effettuato alcune ricerche e ho scoperto molte informazioni in merito.

Ci spieghi

I colori cambiano a seconda dell’età e dello stato civile della donna che indossa il vestito: da quando è ragazzina a quando diventa giovinetta, se è sposata oppure no, se è in festa o in lutto: ogni colore permette di capire il suo stato anche senza ricorrere al linguaggio parlato.

E come vestivano?

Lo scarpinocc, oltre a essere un piatto tipico, era la scarpa che veniva costruita in tutte le famiglie. Le ragazzine indossavano calze bianche e in testa una coroncina di cartone ricoperta di stoffa, mentre la donna sposata aveva calze rosse, una pettinatura diversa e una collana di corallo o di oro per le occasioni importanti. Quando era in lutto, invece, metteva una collana di granatine e vestiva il panet.

Cosa è?

Un abito tutto bianco simile al burqa afgano, che copriva il viso. E le vedove lo portavano fino a tre anni dalla morte del marito. È molto particolare anche il panniccello portato in testa per andare in chiesa, che solitamente era triangolare, mentre a Parre era quadrato, anche se non sappiamo il motivo. In linea generale, il grado di benessere di una famiglia non si notava tanto dall’abitazione ma dall’abbondanza della stoffa con cui era confezionato l’abito.

Anche per gli uomini l’abito cambiava in base all’età?

Si, il vestito del ragazzino era bianco e rosso, mentre con l’avanzare degli anni usava il color castagnolo, cioè marrone sobrio, oltre al berretto con il fiocco classico dei pastori. Era l’abito di tutti i giorni: in alcune foto e acquerelli si vedono donne che raccolgono foglie con la gerla indossando questo costume oppure buttano il letame riparando la camicia bianca con delle manichette. C’era poi la versione festiva di questi abiti con tonalità più vivaci.

Il suo premio si riferisce al 2018, anno in cui è ricorso il 50° dei Lampiusa

È stato un traguardo molto importante. La sua attività si inserisce in una lunga tradizione: ci sono sempre state realtà simili, come il gruppo delle Pastorelle che è stato attivo fino agli anni Sessanta. Per qualche tempo queste iniziative si sono perse perchè andare a ballare faceva scandalo, ma poi siamo riusciti a riprendere la tradizione mantenendo i tratti originali del costume. È un aspetto che si lega al modo di vivere, di costruire le case e di parlare, ma anche ai piatti tipici e alle feste che sono manifestazioni della voglia di stare insieme e divertirsi, caratteristiche che sono nel dna di Parre: la tradizione è capace di aggregare e l’associazionismo fa parte della cultura del paese.





Per concludere, quanto è importante tramandare ai giovani questa cultura?

Moltissimo. Ho sempre creduto che se sai da dove vieni sai dove finirai. E conoscere le tradizioni è importante per godere della bellezza della diversità in un mondo globalizzato come quello di oggi in cui sembra che tutti debbano essere uguali. Non intendo che dobbiamo crogiolarsi sul passato ma dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di essere parresi.

E i giovani recepiscono?

In molti casi si. Soprattutto tra gli adolescenti c’è interesse per conoscere la tradizione, in modo particolare per la parlata locale: poterla diffondere è uno dei progetti nel cassetto che mi piacerebbe realizzare.