Designati gli arbitri di Rieti – Remer Treviglio

Sono stati designati gli arbitri per la partita tra Zeus Energy Group Rieti – Remer Treviglio prevista al PalaSojourner di via Campoloniano a Rieti domenica 6 gennaio alle 18.

Arbitri

1 – Pierantozzi Marco di Ascoli Piceno (AP)

2 – Tallon Umberto di Bologna (BO)

3 – Bartolomeo Antonio di Cellino San Marco (BR)

Ufficiali di campo

SP. Patacchiola Francesco di Cantalice (RI)

CR. Manassei Daniele di Perugia (PG)

24. Palazzoli Benedetta di Umbertide (PG)

Si conclude il girone di andata con l’ultima trasferta a Rieti contro una squadra ancora in lotta per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Un roster orfano di JJ Frazier, le cui eccezionali prestazioni sono ancora negli occhi dei tifosi trevigliesi. Il prematuro infortunio al n. 30 nativo di Glennville ha di fatto rivoluzionato al quintetto reatino, costringendo la Società a tornare sul mercato per portare nel Lazio il nigeriano naturalizzato britannico Ogooluwa Adegboye. Il resto della squadra ruota intorno agli esperti Bobby Jones, Juan Marcos Casini, Angelo Gigli e al nostro ex Simone Tomasini. Discreti gli apporti dalla panchina da parte di Carenza, Toscano, Conti e Nikolic. Il campionato fino ad oggi ha di fatto ricalcato quello della Remer, con un Palasojourner pressochè inespugnabile (l’unica sconfitta subita è stata alla prima giornata per mano di Biella). Detto dell’infortunio subito da Frazier alla quarta giornata, ha fatto notizia il 4 novembre la vittoria con l’insolito bassissimo punteggio 51-48 al Palaoltrepo ma soprattutto la bellissima prestazione del 2 dicembre (osservata sugli schermi di Sportitalia) quando la squadra di Rossi ha ottenuto i due punti a Roma contro la capolista Virtus in un derby sentitissimo. Ha fatto poi seguito la domenica successiva un’altra vittoria contro la lanciatissima Bergamo. L’ultimo turno ha visto i ragazzi di coach Rossi tenere testa fino alla fine ad Agrigento con un punteggio che l’ha vista soccombere di soli 4 punti. Buone le prestazioni di Adegboye e del giovane Conti, in ombra Jones.

Nelle statistiche individuali del campionato troviamo il solo Toscano, primo per media falli fatti.

La gara di domenica sarà per la Remer l’ennesima occasione di riscatto del proprio ruolino formato-trasferta. Non un compito facile, come ormai è chiaro a tutti in questo campionato, dove vincere fuori casa risulta essere esercizio sempre più complicato. La squadra di coach Vertemati però ha dato ampi segnali di solidità al Palafacchetti anche nell’ultimo turno giocato con grande intelligenza contro Tortona, autorizzando quindi all’ottimismo. In attesa di conoscere il destino di Nikolic (il cui contratto scade proprio domenica) che forse giocherà in canotta biancoblu la sua ultima partita, sarebbe bello poter aprire il nuovo anno con un risultato positivo anche se Rieti è squadra solida e che merita la massima attenzione.