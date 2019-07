Da “Il libro della Giungla” a Giacobbo: la tv del 3 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 3 gennaio alle 21.25 Canale Nove proporrà l’ultimo appuntamento del ciclo “I grandi Papi”. Andrà in onda il film documentario “Giovanni XXIII – Roncalli, il Papa buono” abbinato a un’intervista-ricordo di Carlo Verdone (giovedì 3 gennaio alle 21.25 sempre sul Nove). Testimone di entrambi i conflitti mondiali prima di diventare Papa, Roncalli ha riscattato un’infanzia contadina attraverso studio e impegno; ha viaggiato per l’Europa, facendo la conoscenza del mondo ortodosso e musulmano, dei salotti parigini e dei poveri ambienti veneziani. È il Papa del Concilio Vaticano II, evento in grado di traghettare la Chiesa Cattolica nel mondo della contemporaneità, e il suo spiccato senso di umanità gli valse l’appellativo di ‘Papa Buono’, esempio per tutti i Pontefici suoi successori.

La serie racconta i momenti più significativi del loro pontificato attraverso le testimonianze dirette di chi è stato loro vicino, di chi li ha incontrati in eventi e situazioni ufficiali, di chi ne ha studiato il pensiero o di chi li vive come ispirazione del proprio agire. Ciascuno dei coinvolti riporta aneddoti vissuti in prima persona e rimanda a momenti intimi che tracciano un ritratto inaspettato di questi uomini, cogliendone la loro parabola umana oltre che spirituale.

Un viaggio che attraverso le vite di questi protagonisti della fede, si allarga fino a raccontare il nostro presente, esaminando le importanti contraddizioni che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà la terza delle otto puntate di “Freedom – Oltre il confine”, con Roberto Giacobbo.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il film d’animazione “Il libro della giungla”, pensato per un pubblico di famiglie.

Il piccolo Mowgli, abbandonato nella giungla indiana, viene trovato dalla pantera Bagheera, che lo affida a una famiglia di lupi. Diventato amico di tutti gli animali della foresta si ritrova a dover affrontare la feroce tigre Shere Khan, che riuscirà a sconfiggere grazie al fuoco e all’orso Baloo.

Ampia e variegata la programmazione dei film. Su RaiUno alle 21.25 c’è “Torno indietro e cambio vita, con Ricky Memphis, Raoul Bova e Paola Minaccioni; su RaiDue alle 21.05 “La memoria del cuore”, con Channing Tatum; su RaiTre alle 21.15 “Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet”, con Kyle Catlett; su Italia1 alle 21.25 “Din don una parrocchia in due”; e su Tv8 alle 21.30 “L’ultimo dominatore dell’aria”.

Ancora, su Rai4 alle 21.05 “Anacleto: agente segreto”, con Quim Gutiérrez; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bruce Lee – La grande sfida”; su La5 alle 21.10 “Esprimi un desiderio”, con Jessy Schram; su Iris alle 21 “Arma letale 4”, con Mel Gibson; su Mediaset Extra alle 21.15 “Karol, un uomo diventato Papa” e su Italia2 alle 21.10 “Gremlins 2 – la nuova stirpe”.

Su La7 alle 21.15 il telefilm “Body of proof”, con Dana Delany, Jery Ryan, Geoffrey Arend e Nicholas Bishop. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Internata”, “Città al buio”, “Evasione” e “La verità”. Nel primo, una giovane sofferente di schizofrenia viene trovata senza vita nell’istituto dove era ricoverata. Nel secondo, un uomo armato ha dirottato un aereo, l’incidente che ne segue sconvolge la città. Nel terzo, un uomo accusato di omicidio riesce a fuggire. Megan è l’unica ad avere dei dubbi sulla sua colpevolezza. Nel quarto, Megan fa riesumare il corpo del padre per accertare le vere cause della sua tragica scomparsa.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Un palco all’opera”.

Un concerto dal sapore mitteleuropeo. Musica di Dvorak, Strauss e Weber per la bacchetta del Maestro Manfred Honeck.

La7D alle 21.30 proporrà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Guardare la fine”, “La distanza”, “Sento la terra che si muove”, e “Con o senza te”. Nel primo, Amelia tiene conferenze in cui spiega agli specializzandi il suo programma di intervento sul tumore della Herman. Nel secondo, Nicole è in sala operatoria e Amelia si prepara a operare nonostante sia terrorizzata. Nel terzo, all’improvviso la terra comincia a tremare. Maggie è in ascensore al momento del terremoto e rimane bloccata insieme al radiologo Ethan. Nel quarto, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca.

Da segnalare, infine, su Real Time dalle 17.55 il docu-reality “Cortesie per gli ospiti”.