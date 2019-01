Concluso il restauro di piazza Duomo, un cerchio segnala il luogo dove è stato fuso il campanone

Sono stati ultimati i lavori di restauro di piazza Duomo in Città Alta. La pavimentazione è stata completamente sistemata e ora è visibile un cerchio che segnala il luogo in cui fu fuso il metallo per realizzare il campanone.

Luogo di incontro politico e religioso, nonostante le sue dimensioni ridotte, per secoli Piazza Duomo è stato quello che si può definire il vero centro di Bergamo. Un luogo ai molti poco visibile, essendo posto dietro Palazzo della Ragione, nonostante ciò un piccolo gioiello artistico che il Comune di Bergamo ha deciso il rifacimento della pavimentazione.

L’intervento, riguardante un’area molto delicata estesa per circa 900 metri quadrati, è stato affidato alla società Assolari di Valbrembo.

Ce ne parla l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla.