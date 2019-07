Che tempo fa? Lo chiediamo al meteorologo Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo che stende il bollettino.

Nella giornata di Giovedì 3 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso e limpido. Qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime in calo e comprese tra 7 e 9°C. Minime in calo e comprese tra -4°C e 3°C con valori più elevati nei grossi centri urbani e nelle aree in cui il vento permarrà anche nelle ore notturne (area ovest/nord-ovest della regione).

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo da nord-ovest su ovest regione. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.

Venerdì 4 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso o nuvoloso per il passaggio di nubi alte e di poco conto. Qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime stazionarie e comprese tra 7 e 9°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra -4°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo da nord-ovest su ovest regione. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.