Black Mirror: Bandersnacht, un capolavoro faticoso

ATTENZIONE: L’articolo che segue è frutto di considerazioni puramente personali che, oltre a rivelare gran parte della trama, mirano alla sola ed unica analisi di uno degli episodi più controversi di Black Mirror e, forse, della storia delle serie tv.

Se nel complesso Bandersnatch non vi è piaciuto sono d’accordo con voi, ma credo che comunque meriti un elogio e un approfondimento, non tanto alla forma con cui è realizzato, bensì verso i contenuti proposti.

Cercare di commentare un prodotto come Black Mirror: Bandersnatch, vista la sua profondità e i milioni di possibili sviluppi della trama dovuti alla (semi)libera scelta lasciata allo spettatore che per la prima volta è in grado di dirigere gli sviluppi della trama, risulta piuttosto difficoltoso e complesso, se non altro per la mole di avvenimenti che, spesso a metà tra il reale e l’onirico, travolgono violentemente lo spettatore, costringendolo all’interruzione dell’episodio e troppo spesso all’abbandono del film, non permettendogli di gustare uno tra i più interessanti titoli del 2018.

Ciò che infatti Bandersnatch richiede, dall’alto delle sue circa 5 ore di contenuti e dei suoi 5 finali diversi, oltre ad una rapida risposta a quesiti che vanno dalla scelta dei cereali da mangiare a colazione fino al modo in cui occultare il cadavere del proprio padre, è una completa immersione nella mente di Stefan, un giovane programmatore con turbe mentali, orfano, traumatizzato, schizofrenico con manie di persecuzione ed istinti omicidi-suicidi incontrollabili, con l’unica ossessione di completare un gioco basato su di un libro il cui autore era anch’egli un folle omicida ossessivo compulsivo. Il tutto poi condito da complotti su un fantomatico nuovo ordine mondiale (PAC) che controlla l’agire di ognuno di noi, dalla distorsione del libero arbitrio del protagonista, da teorie fisico-filosofiche sulla relatività del tempo e dello spazio, con anche una spruzzatina di rottura della quarta parete e di droghe pesanti. Insomma, non proprio la più semplice tra le applicazioni del metodo Stanislavskij.

Se però si supera questo “ostacolo”, da intendersi non come punto a sfavore del prodotto ma piuttosto come sforzo faticoso richiesto allo spettatore, ci si perde in un viaggio senza precedenti che, scardinando il modello classico occidentale del monomito, come già fece nel 1700 Diderot in “Jaques il fatalista”, fatto di cliché e di episodi ricorrenti che coinvolgono il protagonista e che, in un modo o nell’altro lo porteranno alla vittoria, fa sì che la narrazione, almeno alla prima visione, diventi un’esperienza del tutto libera e personale, lontana da qualsivoglia vincolo canonico, permettendo così ad ognuno di noi, nel suo piccolo, di immaginare e di disegnare il proprio quadro che, sebbene simile nei colori, differisce totalmente nelle forme da quello di un’altra persona.

Rivedendo poi l’episodio e facendo scelte diametralmente opposte a quelle precedentemente selezionate, si scende ad un livello ancora più profondo, complesso e talvolta reso poco chiaro da scelte registiche discutibili, nel quale ci accorgiamo di come, durante tutto lo sviluppo della storia, non ci sia stata data altro che l’illusione del libero arbitrio, in pieno stile nietzschiano, quando in realtà tutto era parte di un percorso lineare studiato nei minimi dettagli che spesso trascende le nostre decisioni. Così come nella vita infatti, in Bandersnatch l’individuo crede di poter scegliere e di essere padrone del proprio destino quando in realtà, in fin dei conti, non fa altro che muoversi all’interno di un disegno più grande alla mercé di forze che, senza una precisa ragione, talvolta ci remano contro, mentre in altre ci sono favorevoli.

Tutto questo però si comprende, faticosamente, solo dopo molte ore di esperienza e di certo, per quanto non siano gli argomenti più facili e leggeri del mondo, il tutto poteva essere reso più armonico e godibile, magari eliminando qualche scelta inutile a favore di una narrazione più chiara e serrata della storia

Bandersnatch , tirando le somme, risulta quindi un solidissimo episodio del punto di vista degli argomenti e dei temi che, anche se troppo spesso resi male e confusamente, spaziano dalla teoria della relatività di Einstein fino alla crisi dell’identità dell’uomo moderno occidentale, senza poi disdegnare anche qualche citazione alla cultura pop degli anni 80, tra videogame, musica e droghe, e a libri che hanno ispirato la creazione di questo episodio come “Alice in Wonderland” di Carroll.

Il mio voto, rifacendomi al criterio utilizzato nell’episodio, è di 3.5 stelle su 5. Il potenziale c’è ed è molto, ma forse bisognava lavorarci meglio.

“Il tuo fato è stato imposto, non è più nelle tue mani”

-Catchphrase dell’episodio