Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni nei cieli di Bergamo e della provincia con le previsioni di Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di mercoledì inizierà l’irruzione fredda che interesserà gran parte d’Italia e che sulla Lombardia si manifesterà in questa prima fase con vento intenso (su ovest regione e su Alpi e Prealpi soprattutto) e poche nubi, maggiormente concentrate sulle Alpi di confine dove farà la sua comparsa anche qualche nevicata. A livello sinottico permane un campo di alta pressione sulla parte occidentale del continente mentre da nord scende verso il Mediterraneo aria decisamente più fredda di quella attualmente presente.

Mercoledì 2 gennaio 2019

Tempo Previsto: al mattino su Alpi di confine molte nubi con nevicate al di sopra dei 1000 metri. Su Prealpi qualche nube in un contesto di variabilità ma senza precipitazioni se non occasionali. Su pianure cielo poco nuvoloso ma con la possibile presenza di nebbie, soprattutto sull’area centro-est. Su Appennino poco nuvoloso. In giornata su Alpi di confine molte nubi con possibili nevicate al di sopra degli 800/900 m con tendenza ad attenuazione in tarda sera. Sul resto della regione poco nuvoloso con solo qualche nube sulle Prealpi ma senza precipitazioni. Tendenza a diradamento delle nebbie su pianure.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in aumento ad ovest e comprese tra 8 e 13°C con valori inferiori ad est. Minime stazionarie e comprese tra -3°C e 3°C con valori più elevati nei grossi centri urbani e nelle aree raggiunte dal vento.

Venti: in pianura tendenza a rinforzare da nord-ovest con raffiche anche importanti, principalmente sul centro-ovest della regione; meno interessato l’est. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali. Sull’area Alpina-Prealpina e nelle valli il vento potrebbe manifestarsi con raffiche di forte intensità.

Giovedì 3 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso e limpido. Qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime in calo e comprese tra 7 e 9°C. Minime in calo e comprese tra -4°C e 3°C con valori più elevati nei grossi centri urbani e nelle aree in cui il vento permarrà anche nelle ore notturne (area ovest/nord-ovest della regione).

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo da nord-ovest su ovest regione. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.

Venerdì 4 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso o nuvoloso per il passaggio di nubi alte e di poco conto. Qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime stazionarie e comprese tra 7 e 9°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra -4°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo da nord-ovest su ovest regione. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.