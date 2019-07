Vede nelle telecamere un “ladro”: arriva la polizia ma era la nuova addetta alle pulizie

“Correte, c’è un ladro che si è introdotto nella mia azienda”. È questa la chiamata arrivata nella mattinata di mercoledì 2 gennaio in questura a Bergamo da parte di un imprenditore cittadino.

L’uomo, proprietario di un’azienda nella zona di via Paleocapa, dallo schermo del proprio smartphone collegato al servizio di videosorveglianza della ditta, aveva notato una persona introdursi nel cortile. Preoccupato, ha così chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Due volanti sono partite da via Noli a sirene spiegate, ma mentre si stavano recando sul posto, l’imprenditore ha scoperto che quello che pensava fosse un ladro in realtà era la nuova addetta alle pulizie, che non aveva ancora conosciuto di persona. Quando gli agenti sono arrivati, l’uomo li ha raggiunti e ha spiegato loro la situazione, scusandosi per il falso allarme.