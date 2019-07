Schumacher compie 50 anni: i suoi fan sperano sempre nel “miracolo”

Giovedì 3 gennaio Michael Schumacher compirà 50 anni e i suoi fan sperano sempre nel “miracolo”. Primo fra tutti l’ex presidente della Ferrari Luca di Montezemolo, che in un’intervista a Rai Sport ha dichiarato: “Io spero, perché gli voglio bene, che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno”.

Sono trascorsi ormai cinque anni dal terribile incidente in cui la vita dell’ex pilota della Ferrari subì una drammatica svolta per i gravi danni cerebrali in seguito a una caduta dagli sci mentre era in vacanza con la sua famiglia a Meribel, sulle Alpi francesi. Da allora la moglie di Schumi, Corinna, ha insistito sulla segretezza delle sue condizioni, una richiesta che è stata fedelmente osservata.

Ma due settimane fa ecco la buona notizia che vorrebbe Schumacher non più costretto a letto e neanche attaccato a macchinari per alimentarsi. E nei giorni scorsi la ‘Bild’ ha pubblicato un retroscena sul reale stato di salute del 50enne avvolto dalla riservatezza più completa nella villa sul lago di Ginevra dove sta proseguendo la lunga riabilitazione.

Nel frattempo, in occasione del cinquantesimo compleanno di Schumacher, in suo onore è stata lanciata una App che permette di entrare in un museo virtuale dedicato al campione tedesco. Ad arricchire la App la monoposto in 3D di Schumi, il suono del motore, immagini inedite e interviste del campione di Formula Uno e un tour virtuale nella Michael Schumacher Private Collection di Colonia.