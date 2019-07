“Riabilitazione”, la missione di Habilita

Nel corso degli anni l’intensificarsi della ricerca scientifica ha favorito lo sviluppo di una nuova tecnologia aprendo importanti prospettive di sviluppo nel trattamento di pazienti affetti da grave disabilità.

Le nuove strumentazioni utilizzate per la riabilitazione dei disturbi neuromotori sono state ideate per erogare interventi riabilitativi sempre più funzionali e con caratteristiche sempre più attinenti le attività di contesto quotidiano. È ormai dimostrata la necessità di somministrare terapie precoci ad elevata intensità, adattabili alle diverse abilità residue del paziente. Diventa quindi necessario, nel contesto delle complesse attività di riabilitazione, trovare metodiche che, avvalendosi di diversi mezzi e modalità di somministrazione, mirino a individuare funzioni potenzialmente recuperabili.

In tutte le sedi Habilita è possibile effettuare delle sedute di riabilitazione sia di tipo neurologico che di tipo ortopedico grazie alla presenza di personale altamente qualificato, di ambienti e strumenti dedicati ad attività specifiche calibrate sulle esigenze particolari di ogni singolo paziente. A Bergamo, nel cuore della città, in piazza della Repubblica 10, si sono recentemente conclusi i lavori di ristrutturazione degli spazi dove vengono effettuate le sedute di fisioterapia e della piscina dove è possibile svolgere terapie riabilitative in acqua.

L’attività di riabilitazione rappresenta il fulcro principale del lavoro che viene svolto anche in Habilita Ospedale Faccanoni Sarnico, grazie anche alla collaborazione con gli ospedali del territorio bresciano con i quali è stata realizzata un’importante sinergia che permette di offrire ai pazienti un servizio puntuale ed efficace in grado di rispondere in modo specifico alle diverse richieste dell’utenza.

L’offerta di Habilita copre tutto il territorio bergamasco riuscendo a soddisfare una domanda che è in costante aumento. Proprio per questo motivo oltre alle già citate Bergamo e Sarnico e al Poliambulatorio di Clusone, recentemente è stato attivato il servizio di fisioterapia anche in Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto.





Lo stesso discorso è valido anche per le due realtà piemontesi. Sia I Cedri che Villa Igea sono infatti organizzate in modo che il paziente che si trova in degenza possa iniziare subito il lavoro di recupero post operatorio all’interno della stessa struttura.

L’attività riabilitativa comprende tutti i distretti corporei: dagli arti superiori a quelli inferiori, dal collo alla schiena.

Tornando sul territorio bergamasco, la sede di Zingonia rappresenta un’eccellenza a livello nazionale per il trattamento riabilitativo. Qui l’attività si allarga anche al trattamento di patologie neurologiche. Tra le principali patologie di interesse neuroriabilitativo che vengono trattate in Habilita ci sono l’ictus cerebrale, la malattia di Parkinson, e la sclerosi multipla.

Per quanto riguarda l’ictus cerebrale, la complessità delle esigenze del paziente richiede, nella presa in carico riabilitativa, la collaborazione di molteplici professionalità (medici, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, neuropsicologi, terapisti occupazionali). La competenza professionale viene integrata in un team dove i contributi delle differenti specializzazioni assumono un maggior valore in quanto coordinati e sinergici.

I pazienti con Malattia di Parkinson presentano impaccio motorio, alterazioni del cammino e anomalie posturali. Grazie alla riabilitazione proposta in Habilita le persone con malattia di Parkinson possono migliorare le capacità motorie. In tal senso Habilita offre un ventaglio di trattamenti differenti (ambulatoriale, MAC, ricovero ospedaliero, day hospital riabilitativo).

La sclerosi multipla è caratterizzata da una forte variabilità dei sintomi e dei deficit funzionali: l’approccio va calibrato in rapporto alle esigenze specifiche del singolo paziente.





La presenza dei familiari (caregiver) rappresenta un elemento fondamentale nel percorso riabilitativo. Adeguatamente addestrati, i familiari possono collaborare con l’équipe riabilitativa nell’individuare eventuali manifestazioni emozionali, di consapevolezza e comunicazione, utili per rimodulare i programmi di riabilitazione.

Habilita rappresenta oggi un importante punto di riferimento nel settore della riabilitazione grazie anche alle numerose collaborazioni che nel corso degli anni sono state attivate con le associazioni del territorio. Il contributo di questa sinergia nelle valutazioni e decisioni assume un peso specifico sempre più elevato e l’interazione dovrebbe essere ancor più qualificata quando ci sono problemi specifici di valutazione o di accesso dei pazienti ai farmaci e alle tecnologie sanitarie.