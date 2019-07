“Quest’anno andrò in palestra” e ne arriva una che protegge l’ambiente

Quante volte avete avuto ilo desiderio di iscrivervi in palestra, ma il costo dell’abbonamento vi ha spaventato?

Quante volte invece siete andati in palestra per migliorare il vostro fisico, eliminare lo stress accumulato o semplicemente per esigenze legate alla vostra salute?

Cosa pensereste se vi dicessi che nel mondo esistono delle palestre che si basano sull’energia che viene prodotta da ogni abbonato e che più persone si allenano al loro interno, più si produce energia, più il costo mensile per ogni utente si abbassa?

La realtà concreta di cui stiamo parlando prende il nome di Eco Gym, la prima palestra che accumula energia cinetica grazie all’allenamento di ogni utente, diventando così più sostenibile nei riguardi del nostro pianeta e più vantaggioso per i consumatori.

Ebbene sì, non solo l’energia prodotta e usata dagli utenti verrebbe usata per abbassare l’impatto ambientale e per diminuire lo spreco derivante dalla struttura, ma anche gli utenti hanno dei vantaggi. Questo perché più persone si allenano, più energia viene prodotta, più le bollette a carico della struttura sono “leggere” e quindi i costi per gli ingressi diminuiscono.

L’idea alla base di questo meccanismo è davvero semplice, eppure è estremamente efficace, questo anche perché l’energia considerata non è solo quella prodotta da ogni utenti tramite l’utilizzo degli attrezzi (energia cinetica), ma anche perché vi è l’utilizzo dell’energia solare che abbassa ulteriormente l’impatto ambientale e le bollette a carico della palestra.

Al momento alcune strutture di questo tipo sono in due città americane: Naperville e a Glenview, entrambe cittadine dell’Illinois (USA).

Magari chissà, presto le potremmo avere anche in Italia, sfruttando i nostri allenamenti non solo per noi stessi, ma anche per migliorare l’impatto sulla natura, con un ringraziamento anche da parte del nostro portafoglio.