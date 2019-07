Petra Vlhovà, l’astro nascente dello sci e quella passione per il tennis che porta a Cividino…

La “piccola” Slovacchia che mette in riga i “giganti” dello sci. L’astro nascente dello sci ha il sorriso genuino di Petra Vlhovà, 23enne slovacca allenata dal bergamasco Livio Magoni, due amici dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà.

Tre flash recentissimi dalla Coppa del Mondo: il 28 dicembre la vittoria nello slalom gigante a Semmering, il 29 dicembre il secondo posto nello slalom speciale sempre a Semmering, il 1° gennaio la vittoria a Oslo nel parallelo. “È una grande soddisfazione per tutta la Slovacchia, siamo un team piccolo che se la gioca con tutti”, racconta Livio Magoni: “È davvero bello, abbiamo fatto qualcosa di particolare – prosegue l’allenatore pensando soprattutto alla vittoria nel gigante a Semmering, la prima in carriera nella specialità -. Abbiamo rischiato un set up completamente nuovo per sci, scarponi, piastra e attacchi. In allenamento funzionava forte, ma non eravamo sicurissimi che potesse dare gli stessi risultati anche in gara. E invece così è stato: la prima manche è andata bene ma non è stata perfetta, poi abbiamo trovato il feeling giusto, è scattata la magia ed è arrivata la vittoria. E con quella vittoria è nato davvero qualcosa di speciale: in Slovacchia la paragonano a Tomba (sorride, ndr), c’è stata una grandissima festa, Petra ha ricevuto anche la chiamata del Presidente della Repubblica”.

“È stato un weekend fantastico, con sensazioni incredibili – racconta Petra Vlhová -. È un onore essere la prima atleta della Slovacchia ad aver vinto una gara di gigante in Coppa del Mondo. Una grande gioia, anche se occorre subito ritrovare la concentrazione”. E così è stato, perché dopo quel successo è arrivato appunto il secondo posto nello speciale e poi il nuovo trionfo in parallelo a Capodanno.

Per il 2019, Petra non fissa traguardi: “Gli obiettivi dell’anno nuovo? Essere felice e star bene, tutto verrà poi di conseguenza”. Un appuntamento in agenda però è pressoché sicuro: tra maggio e giugno sarà presente a Cividino per il tradizionale torneo di tennis dell’Accademia, dove ha «debuttato» lo scorso anno. Il tennis è infatti una sua grande passione: “Ci sarò, mi piace molto. È uno sport molto utile e divertente per tenersi in allenamento”.

In bocca al lupo, Petra!

(nella foto, Petra Vlhova ospite del Tennis 2018 a Cividino)